Kuruluş Osman’ın Boran Alp’i Yiğit Uçan’ın kardeşi bakın kim çıktı! Meğer Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızıyla...

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Boran Alp karakterini canlandıran Yiğit Uçan, hakkındaki bir gerçekle tüm dikkatleri üzerine topladı. Uçan'ın kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Ünlü oyuncunun kardeşi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı çıktı.
Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Boran Alp karakterini canlandıran Yiğit Uçan'ın hayatı merak konusu oldu.
YİĞİT UÇAN KİMDİR?
11 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yiğit Uçan, aslen Bosna Hersekli. İlk oyunculuk deneyimini Filinta Bin Yılın Şafağında dizisi ile yaşayan Yiğit Uçan; Mehmetçik Kutlu Zafer, Söz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi yapımlarda rol aldı.
2012 yılında Betül Uçan ile evlenen Yiğit Uçan'ın bu evliliğinden Ali Doruk isminde bir oğlu bir de Leyla isminde bir kızı dünyaya geldi.