Kuruluş Osman’ın Boran Alp’i Yiğit Uçan’ın kardeşi bakın kim çıktı! Meğer Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızıyla...

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Boran Alp karakterini canlandıran Yiğit Uçan, hakkındaki bir gerçekle tüm dikkatleri üzerine topladı. Uçan'ın kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Ünlü oyuncunun kardeşi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı çıktı.