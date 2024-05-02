İlk yorum Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan! Hakan Ural “3 numara” dediği kızı Gisela’yı paylaştı! “Prensesim, her şeyim...”

Sibel Can ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı olan Hakan Ural, boşandıktan sonra gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptıran Ural'ın Gisela adında bir kızı daha oldu. Ural, gözlerden uzak büyüttüğü kızının tenis oynadığı anları sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Gisela son haliyle hayran bırakırken il yorum annesi Sibel Can'a benzetilen Melisa Ural'dan geldi. İşte Hakan Ural'ın "3 numara" dediği güzeller güzeli kızı...