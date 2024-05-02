SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

İlk yorum Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan! Hakan Ural “3 numara” dediği kızı Gisela’yı paylaştı! “Prensesim, her şeyim...”

Sibel Can ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı olan Hakan Ural, boşandıktan sonra gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptıran Ural'ın Gisela adında bir kızı daha oldu. Ural, gözlerden uzak büyüttüğü kızının tenis oynadığı anları sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Gisela son haliyle hayran bırakırken il yorum annesi Sibel Can'a benzetilen Melisa Ural'dan geldi. İşte Hakan Ural'ın "3 numara" dediği güzeller güzeli kızı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 09:31 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 09:31
İlk yorum Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan! Hakan Ural “3 numara” dediği kızı Gisela’yı paylaştı! “Prensesim, her şeyim...” 1

Sibel Can ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural, Engincan Ural ile Melisa Ural'ı kucağına alarak genç yaşta babalık heyecanını yaşadı.

İlk yorum Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan! Hakan Ural “3 numara” dediği kızı Gisela’yı paylaştı! “Prensesim, her şeyim...” 2

Sibel Can'dan boşandıktan sonra gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptıran Ural'ın Gisela adında bir kızı daha oldu.

Hakan Ural kızı Gisela'nın tenis oynadığı anları paylaştı!

İlk yorum Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan! Hakan Ural “3 numara” dediği kızı Gisela’yı paylaştı! “Prensesim, her şeyim...” 3

Ural, gözlerden uzak büyüttüğü kızının tenis oynadığı anları sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

SON DAKİKA