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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024, 21:19 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024, 21:19

Kocaeli'de kaza yapan futbolcu 3 günlük yaşam savaşını kaybetti!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak 10 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana uçan araçta 4 arkadaşıyla bulunan Darıca Spor U18 futbolcularından Yunus Emre Savaş, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

29 Nisan tarihinde 41 AHP 408 plakalı Peugeot marka otomobiliyle Eskihisar Mahallesi 1494 Sokak'ta seyir halinde olan Enes T.T., aracın su birikintisine girmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana uçtu. Kazayı gören vatandaşlar otomobilin yanına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine de olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, ağaçlık alanı aşarak kaza alanına ulaştı. Araçta bulunan sürücü Enes T.T. ile yolcular İbrahim G., Bayram Gaymaz, Emir Albayrak ve Yunus Emre Savaş hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Yunus Emre Savaş, Bayram Gaymaz ve Emir Albayrak'ın Darıca Spor U17 ve U18 futbolcuları olduğu öğrenildi. Durumu kritik olan ve Darıca Spor U18'de oynayan Yunus Emre Savaş, 3 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

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