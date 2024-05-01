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Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın Fatma’sı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Yıllarca onu izlemişiz! Çocuklar Duymasın, Aşk-ı Memnu’nun yıldızı...

Başrolünde Rüştü Asyalı'nın yer aldığı, Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Keloğlan'da Fatma karakterini canlandıran ünlü oyuncu, yıllar sonra gündeme geldi. İnternet kullanıcıları, Keloğlan'ın Fatma'sını merak edip araştırmaya başladı. Keloğlan Aramızda filminde Rüştü Asyalı ile partner olan oyuncunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Keloğlan'ın Fatma'sı Çocuklar Duymasın ve Aşk-ı Memnu'nun yıldızı çıktı. Bakın Keloğlan'ın Fatma'sı hangi ünlü oyuncuymuş...

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 16:13 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 16:59
Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın Fatma’sı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Yıllarca onu izlemişiz! Çocuklar Duymasın, Aşk-ı Memnu’nun yıldızı... 1

Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Keloğlan'da Fatma karakterini canlandıran Yeşilçam yıldızı, yıllar sonra gündem oldu.

Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın Fatma’sı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Yıllarca onu izlemişiz! Çocuklar Duymasın, Aşk-ı Memnu’nun yıldızı... 2

Keloğlan Aramızda filminde Rüştü Asyalı ile partner olan oyuncunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın Fatma’sı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Yıllarca onu izlemişiz! Çocuklar Duymasın, Aşk-ı Memnu’nun yıldızı... 3

Ünlü oyuncunun Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar gibi fenomen yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı.

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