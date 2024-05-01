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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024, 22:04 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024, 22:04

Brezilya’yı sel vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde 8 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi kayboldu. Çok sayıda araç sel sularına kapıldı. İşte o korku dolu anlar...

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Eyaletteki 100'den fazla şehir şiddetli yağışlardan etkilendi. Yetkililer, sel felaketi nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de kaybolduğunu açıklayarak, bin 400'den fazla kişinin tahliye edildiğini belirtti. Çok sayıda araç ise sel sularına kapıldı.

Eyalette önümüzdeki günlerde de "şiddetli yağışların" devam etmesi ihtimali nedeniyle "neredeyse tüm eyalette" sel riski uyarısında bulunuldu.
Eyalet Valisi Eduardo Leite, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, hükümetin kayıpların yerini tespit etmek ve risk altındaki bölgelerde güvenliği sağlamak için çalıştığını aktardı.

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