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Portekiz'in yükselen yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar devam ediyor. Sarı lacivertlilerde sportif direktör Mario Branco, gözünü Portekiz'in yükselen yıldızına çevirdi. İşte bu sezon gösterdiği performansla devlerin dikkatini çeken o isim ve transferin detayları...

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 11:38 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 11:38
Portekiz’in yükselen yıldızı adım adım Fenerbahçe’ye! İşte bonservis bedeli

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Fenerbahçe, ligde bitime 4 hafta kala şampiyonluk şansını sonuna kadar zorlamaya kararlı.

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Sportif direktör Mario Branco ise gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Portekiz’in yükselen yıldızı Jota Silva adım adım Fenerbahçe’ye!

Gözler yurt dışına çevrildi. Mario Branco, ülkesi Portekiz'de sezona damga vuran isimlerden birinin peşine düştü: Jota Silva...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Portekiz’in yükselen yıldızı Jota Silva adım adım Fenerbahçe’ye!

Vitoria Guimaraes forması giyen 24 yaşındaki yıldız, müthiş bir patlama yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Portekiz’in yükselen yıldızı Jota Silva adım adım Fenerbahçe’ye!

Hücumun her bölgesinde görev yapabilen Jota, daha çok kanatlarda oynayarak 39 resmi maçta 15 gol attı ve 7 asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Portekiz’in yükselen yıldızı Jota Silva adım adım Fenerbahçe’ye!

GELECEĞi ÇOK PARLAK

Başarılı oyuncu yükselen formunun ödülünü Portekiz Milli Takımı'na çağırılarak aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Portekiz’in yükselen yıldızı Jota Silva adım adım Fenerbahçe’ye!

Jota, geçtiğimiz ay İsveç ve Slovenya ile oynanan hazırlık maçlarında ilk kez milli formayı terletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Portekiz’in yükselen yıldızı Jota Silva adım adım Fenerbahçe’ye!

Mario Branco, çok yönlü ve geleceği fazlasıyla parlak olan yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye kazandırmayı çok istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Portekiz’in yükselen yıldızı Jota Silva adım adım Fenerbahçe’ye!

Portekiz'in devleri Benfica ve Porto da Jota Silva'yı takipte. Ancak Branco, daha fazla süre bulma garantisi ve son yıllarda Avrupa'nın dev kulüplerine yapılan oyuncu satışları gibi etkenlerle transferde bir adım öne geçmeyi hesaplıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Portekiz’in yükselen yıldızı Jota Silva adım adım Fenerbahçe’ye!

EURO 2024 BEKLENTİSİ

Transfemarkt'taki değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki yıldız için kulübü Vitoria Guimaraes, Portekiz'in EURO 2024 kadrosunu açıklamasını bekliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Portekiz’in yükselen yıldızı Jota Silva adım adım Fenerbahçe’ye!

Eğer Jota, dev turnuva için davet alırsa, transfer görüşmeleri EURO 2024 sonrasına kalacak. Eğer Roberto Martinez, başarılı oyuncuyu Avrupa Şampiyonası'na davet etmezse, pazarlıklar kısa sürede başlayabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Portekiz’in yükselen yıldızı Jota Silva adım adım Fenerbahçe’ye!

Vitoria Guimaraes'in, sözleşmesinde son senesine girecek Jota için kapıyı 10 milyon euro'dan açacağı öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Portekiz’in yükselen yıldızı Jota Silva adım adım Fenerbahçe’ye!

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