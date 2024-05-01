Mersin’de kırmızı ışıkta geçen otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı | Feci kaza kamerada

FECİ KAZA KAMERADA

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, otomobilin kavşaktan dönen başka bir araca çarpmamak için ani hareket yapması sonucu yoldan çıkarak yayalara ve ağaca çarpıp ters döndüğü anlar yer aldı.