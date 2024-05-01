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Mersin'de kırmızı ışıkta geçen otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı | Feci kaza kamerada

Mersin'de kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil, önce yayalara, ardından ağaca çarpıp alev aldı. Kazada yayalardan Sultan Sedef, hayatını kaybederken sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 16:39 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 16:45
Mersin’de kırmızı ışıkta geçen otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı | Feci kaza kamerada

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Mersin'de kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil, önce yayalara, ardından ağaca çarpıp alev aldı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Demirtaş Kavşağı'nda meydana geldi.

3 YAYAYA ÇARPTI
Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen A.D. idaresindeki otomobil önce 3 yayaya, ardından da ağaca çarptı.

Kırmızı ışıkta geçen otomobil, yayalara ve ağaca çarptı

Ağaç devrilirken, otomobil ise alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yayalardan Sultan Sedef'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Devrilen ağacın altında kalan yayalardan biri, ekipler tarafından çıkarıldı.

Yaralanan 2 yaya ile otomobil sürücüsü, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

FECİ KAZA KAMERADA
Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, otomobilin kavşaktan dönen başka bir araca çarpmamak için ani hareket yapması sonucu yoldan çıkarak yayalara ve ağaca çarpıp ters döndüğü anlar yer aldı.

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