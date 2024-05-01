Ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Şimdilerde Yiğit Özşener ile partner olan Eyüboğlu'nun özellikle gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı merak konusu oldu. Gökçe Eyüboğlu'nun 2022 yılında sessiz sedasız boşandığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Gökçe Eyüboğlu'nun eski eşi kim...
Ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
GÖKÇE EYÜBOĞLU KİMDİR?
1 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gökçe Eyüboğlu, Lisans eğitimini kamu yönetimi bölümünde tamamladı. Eğitim hayatı boyunca tiyatroyla yakından ilgilenen Gökçe Eyüboğlu, Akademi 35,5 Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Vahide Perçin, Altan Gördüm gibi isimlerle sahne sanatları üzerine çalışırken Murat Atıl, Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden de diksiyon, seslendirme eğitimleri aldı.
Küçük Prens müzikalinde hem metin ve şarkı sözü yazarı, hem de oyuncu olarak yer alan oyuncu, Çeşitli projelerde seslendirme yaptı.