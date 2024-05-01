14 yıl evli kaldılar! Gökçe Eyüboğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı! Yiğit Özşener’in partneri meğer...

Ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Şimdilerde Yiğit Özşener ile partner olan Eyüboğlu'nun özellikle gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı merak konusu oldu. Gökçe Eyüboğlu'nun 2022 yılında sessiz sedasız boşandığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Gökçe Eyüboğlu'nun eski eşi kim...