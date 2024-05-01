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14 yıl evli kaldılar! Gökçe Eyüboğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı! Yiğit Özşener’in partneri meğer...

Ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Şimdilerde Yiğit Özşener ile partner olan Eyüboğlu'nun özellikle gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı merak konusu oldu. Gökçe Eyüboğlu'nun 2022 yılında sessiz sedasız boşandığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Gökçe Eyüboğlu'nun eski eşi kim...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 15:42 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 12:52
14 yıl evli kaldılar! Gökçe Eyüboğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı! Yiğit Özşener’in partneri meğer... 1

Ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

14 yıl evli kaldılar! Gökçe Eyüboğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı! Yiğit Özşener’in partneri meğer... 2

GÖKÇE EYÜBOĞLU KİMDİR?
1 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gökçe Eyüboğlu, Lisans eğitimini kamu yönetimi bölümünde tamamladı. Eğitim hayatı boyunca tiyatroyla yakından ilgilenen Gökçe Eyüboğlu, Akademi 35,5 Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Vahide Perçin, Altan Gördüm gibi isimlerle sahne sanatları üzerine çalışırken Murat Atıl, Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden de diksiyon, seslendirme eğitimleri aldı.

14 yıl evli kaldılar! Gökçe Eyüboğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı! Yiğit Özşener’in partneri meğer... 3

Küçük Prens müzikalinde hem metin ve şarkı sözü yazarı, hem de oyuncu olarak yer alan oyuncu, Çeşitli projelerde seslendirme yaptı.

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