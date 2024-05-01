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Emekliye yeni zamlı tablo şekillendi! SSK, Bağ-Kur'luya %35'lik artışla 4 aylık enflasyon farkı hesaplandı! 10.000, 10.250, 11.435 TL alanlar...

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren yeni destekler ve iyileştirmeler yolda. Temmuz zammı için yeni formüller üzerinde çalışılırken, emekliler için özel bir kart tasarımı da gündeme alınıyor. Bununla birlikte, Ocak ayında 7.500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltilen taban maaşın yeniden belirlenmesi bekleniyor. Bu artış, daha düşük aylık alan emeklilere yönelik seyyanen desteğin de artmasını sağlayacak. Peki, emekli taban maaşları ne kadar olacak? En düşük SSK, Bağ-Kur maaşı kaç TL olacak? İşte merak edilen maaş tablosu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 06:27 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 06:33
Emekliye yeni zamlı tablo şekillendi! SSK, Bağ-Kur’luya %35’lik artışla 4 aylık enflasyon farkı hesaplandı! 10.000, 10.250, 11.435 TL alanlar... 1

2024, 'Emekliler Yılı' olarak ilan edilmiş ve 16 milyonluk bu önemli kesim için peş peşe atılan adımlarla dikkat çekiyor. Yılın başında yüzde 49.25 zam ve 10 bin lira taban aylık düzenlemesiyle başlayan süreç, ardından bayram ikramiyeleri ve promosyonlarında artışlarla desteklenmişti. Şimdi ise emekliler için bu ayda da hayata geçirilecek önemli destekler gündemde.

EMEKLİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

Emekliye yeni zamlı tablo şekillendi! SSK, Bağ-Kur’luya %35’lik artışla 4 aylık enflasyon farkı hesaplandı! 10.000, 10.250, 11.435 TL alanlar... 2

Bu senenin emekliler yılı ilan edilmesinden sonra yaklaşık 16 milyon vatandaşın hayatını kolaylaştıracak, gelirini artıracak destekler için hazırlıklar devam ediyor.

Emekliye yeni zamlı tablo şekillendi! SSK, Bağ-Kur’luya %35’lik artışla 4 aylık enflasyon farkı hesaplandı! 10.000, 10.250, 11.435 TL alanlar... 3

Önümüzdeki ay başında açıklanması beklenen bu destekler içinde ücretsiz hizmetler, indirimler ve finans, konut, kira gibi yardımlar da bulunacak. Bunun yanında emeklilere emekli kart uygulaması da başlayacak.

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