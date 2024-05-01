Emekliye yeni zamlı tablo şekillendi! SSK, Bağ-Kur'luya %35'lik artışla 4 aylık enflasyon farkı hesaplandı! 10.000, 10.250, 11.435 TL alanlar...

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2024, 'Emekliler Yılı' olarak ilan edilmiş ve 16 milyonluk bu önemli kesim için peş peşe atılan adımlarla dikkat çekiyor. Yılın başında yüzde 49.25 zam ve 10 bin lira taban aylık düzenlemesiyle başlayan süreç, ardından bayram ikramiyeleri ve promosyonlarında artışlarla desteklenmişti. Şimdi ise emekliler için bu ayda da hayata geçirilecek önemli destekler gündemde.

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