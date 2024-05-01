Okan Buruk imzayı atıyor! Yeni maaşı dudak uçuklattı

EVİNDE 20 MAÇI KAZANDI Okan Buruk, iç sahadaki en uzun galibiyet serisi rekorunu da Mircea Lucescu'nun elinden aldı. Rams Park'ta üst üste 20 maçtır kazanan tecrübeli hoca, inanılmazı başardı. Buruk yönetimindeki G.Saray iç sahada en son geçen yıl Karagümrük'e takıldı.

PUAN REKORUNUN SAHİBİ Geçen yıl 88 puan ile şampiyonluğa alan Okan Buruk, bu yıl ise şimdiden 93'e ulaştı. G.Saray tarihinin en yüksek puanına sahip olan 50 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin 1988-89'daki rekoruna ise ortak oldu. Sivasspor'u yenerse onu da geçecek.

EN FAZLA KUPA BURUK'TA Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim oldu. Futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 2 kez bu sevinci yaşadı. Bu sezon ise 3. şampiyonluğa yaklaştı.

İLK YIL 17 MİLYON TL KAZANDI Başarılı teknik adamın yeni sözleşmesindeki kazancı da merak konusu oldu. Buruk 2023'te imza attığı Galatasaray'da ilk sezon 17 milyon TL kazanmıştı.