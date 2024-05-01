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Bayern'in efsanesi Galatasaray'a geliyor! Avrupa Aslan'ı konuşacak

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar gündemine Bayern Münih'in dünyaca ünlü yıldızını aldı. Efsane olarak adlandırılan isim için çalışmalar başladı. İşte A Spor'un duyurduğu haberin detayları...

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 11:10 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 08:48
Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Avrupa Aslan’ı konuşacak

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Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

Sarı-kırmızılı ekip, ligde son olarak 34. haftada Yukatel Adana Demirspor'a konuk oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

Cimbom bu mücadeleyi 3-0 kazanarak 93 puana yükseldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

Galatasaray'ın gollerini Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

Sarı-kırmızılı ekibin arkasında ise 89 puanla Fenerbahçe yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

ASLAN SÜPER LİG REKORUNU KIRDI!
Cimbom, Adana'da aldığı galibiyetle üst üste 15. maçını kazanarak lig rekorunu kırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

G.Saray geçtiğimiz sezon 12-25. haftalar arasında 14 maç kazanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle kendisine ait üst üste kazanma rekorunu geliştirmiş oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

Galibiyetin mimarlarından olan Fernando Muslera, Süper Lig'de 17. kez kalesinde gol görmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

Uruguaylı kaleci kendisine ait olan sarı-kırmızılılarda bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu da geliştirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

Muslera, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de normal sezonda 90 dakika oynadığı 32 karşılaşmanın 16'sında kalesini gole kapatmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

Ayrıca Cimbom bu sezon, Şampiyonlar ile Avrupa Ligi'nde mücadele etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

Devler Ligi A Grubu'nda 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan Aslan, grubu 3. olarak bitirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

Avrupa Ligi'nde ise play-off'ta Sparta Prag ile karşılaşan Galatasaray, toplam 6-4'lük skorla bu turnuvaya veda etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

Sarı-kırmızılı ekip bu sezonki Avrupa macerasından sonra, gelecek sezona flaş transferlerle girmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

Cimbom öncelikle Şampiyonlar Ligi'ne katılıp minimum çeyrek finale çıkmayı hedefliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekip gündemine flaş bir ismi aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

G.SARAY'DAN MULLER BOMBASI!
A Spor'un haberine göre; Galatasaray, gelecek sezonki büyük hedeflerinin mimarlarından olacağını düşündüğü Thomas Müller'i gündemine aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

Sarı-kırmızılı ekip Avrupa devi Bayern Münih'in yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

Alman yıldızın takıma katılması için transfer planı yapıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

Galatasaray, büyük bir gizlilikle Müller'in transfer planını yürütüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

Dünya yıldızının güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

Bu sezon 37 maça çıkan Thomas Müller, bu müsabakalarda 7 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

Milli takımında ise Dünya Kupası'nı kazanma başarısı elde eden Müller, burada çıktığı 128 maçta 45 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Thomas Müller bombası

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