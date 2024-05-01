Bayern’in efsanesi Galatasaray’a geliyor! Avrupa Aslan’ı konuşacak

Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına devam ediyor.
Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip, ligde son olarak 34. haftada Yukatel Adana Demirspor'a konuk oldu.
Cimbom bu mücadeleyi 3-0 kazanarak 93 puana yükseldi.
Galatasaray'ın gollerini Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi kaydetti.
Sarı-kırmızılı ekibin arkasında ise 89 puanla Fenerbahçe yer alıyor.
ASLAN SÜPER LİG REKORUNU KIRDI!
Cimbom, Adana'da aldığı galibiyetle üst üste 15. maçını kazanarak lig rekorunu kırdı.
G.Saray geçtiğimiz sezon 12-25. haftalar arasında 14 maç kazanmıştı.
Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle kendisine ait üst üste kazanma rekorunu geliştirmiş oldu.
Galibiyetin mimarlarından olan Fernando Muslera, Süper Lig'de 17. kez kalesinde gol görmedi.
Uruguaylı kaleci kendisine ait olan sarı-kırmızılılarda bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu da geliştirdi.
Muslera, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de normal sezonda 90 dakika oynadığı 32 karşılaşmanın 16'sında kalesini gole kapatmıştı.
Ayrıca Cimbom bu sezon, Şampiyonlar ile Avrupa Ligi'nde mücadele etti.
Devler Ligi A Grubu'nda 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan Aslan, grubu 3. olarak bitirdi.
Avrupa Ligi'nde ise play-off'ta Sparta Prag ile karşılaşan Galatasaray, toplam 6-4'lük skorla bu turnuvaya veda etti.
Sarı-kırmızılı ekip bu sezonki Avrupa macerasından sonra, gelecek sezona flaş transferlerle girmek istiyor.
Cimbom öncelikle Şampiyonlar Ligi'ne katılıp minimum çeyrek finale çıkmayı hedefliyor.
Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekip gündemine flaş bir ismi aldı.
G.SARAY'DAN MULLER BOMBASI!
A Spor'un haberine göre; Galatasaray, gelecek sezonki büyük hedeflerinin mimarlarından olacağını düşündüğü Thomas Müller'i gündemine aldı.
Sarı-kırmızılı ekip Avrupa devi Bayern Münih'in yıldızını kadrosuna katmak istiyor.
Alman yıldızın takıma katılması için transfer planı yapıldı.
Galatasaray, büyük bir gizlilikle Müller'in transfer planını yürütüyor.
Dünya yıldızının güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.
Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Bu sezon 37 maça çıkan Thomas Müller, bu müsabakalarda 7 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.
Milli takımında ise Dünya Kupası'nı kazanma başarısı elde eden Müller, burada çıktığı 128 maçta 45 gol kaydetti.