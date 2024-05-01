SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Galerileri

Londra’da kılıçlı saldırgan terörü: 14 yaşındaki çocuğu öldürdü yardıma gelenin boğazını kesmişti! Görgü tanıkları konuştu: Şoke eden detay ortaya çıktı

Londra'yı dün birbirine katan kılıçlı saldırı hadisesinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Thurlow Gardens bölgesinde 14 yaşında bir çocuğu katleden ve ikisi polis olmak üzere dört kişiyi yaralayan kılıçlı saldırgan sokaklarda resmen kurban avına çıkmış ve dehşet saçmıştı. Çatılardan atlayan, arabasını duvara çarpan kılıçlı saldırganın yeni görüntüleri servis edildi. İşte, kan donduran saldırının detayları…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 11:14 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 11:17
Londra’da kılıçlı saldırgan terörü: 14 yaşındaki çocuğu öldürdü yardıma gelenin boğazını kesmişti! Görgü tanıkları konuştu: Şoke eden detay ortaya çıktı 1

Londra'nın doğusundaki Hainault'da 36 yaşında kılıçlı bir adamın halka ve polis memurlarına düzenlediği saldırıda dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı.

Londra'da sokak ortasında dehşet

Londra’da kılıçlı saldırgan terörü: 14 yaşındaki çocuğu öldürdü yardıma gelenin boğazını kesmişti! Görgü tanıkları konuştu: Şoke eden detay ortaya çıktı 2

Polis, kılıçlı saldırganın Thurlow Gardens bölgesinde bir eve araçla çarptığını ve ardından çok sayıda kişiyi yaraladığını bildirmişti. Saldırıda 14 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Londra’da kılıçlı saldırgan terörü: 14 yaşındaki çocuğu öldürdü yardıma gelenin boğazını kesmişti! Görgü tanıkları konuştu: Şoke eden detay ortaya çıktı 3

ELİNDE KILIÇLA DEHŞET SAÇTI

36 yaşındaki adamın tutuklanmadan önce halka ve iki polis memuruna saldırdığı bildirilmişti.

SON DAKİKA