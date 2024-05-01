Londra’da kılıçlı saldırgan terörü: 14 yaşındaki çocuğu öldürdü yardıma gelenin boğazını kesmişti! Görgü tanıkları konuştu: Şoke eden detay ortaya çıktı

Londra'yı dün birbirine katan kılıçlı saldırı hadisesinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Thurlow Gardens bölgesinde 14 yaşında bir çocuğu katleden ve ikisi polis olmak üzere dört kişiyi yaralayan kılıçlı saldırgan sokaklarda resmen kurban avına çıkmış ve dehşet saçmıştı. Çatılardan atlayan, arabasını duvara çarpan kılıçlı saldırganın yeni görüntüleri servis edildi. İşte, kan donduran saldırının detayları…