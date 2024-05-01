İşini yapmak için çıktığı direk sonu oldu! Tokat’ta bir işçi metrelerce yükseklikten düştü! Olay yerinde...

Tokat'ta bir elektrik şirketi çalışanı olarak görev yapan 26 yaşındaki Sedat Güner, arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden dengesini kaybedip, düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Reşadiye ilçesi Çamlıkaya Yaylası'nda meydana geldi.

METRELERCE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

İddiaya göre, elektrik şirketi çalışanı Sedat Güner, arıza gidermek için çıktığı elektrik direğine çıktı. Çıktığı direkten dengesini kaybedince metrelerce yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz işçinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Reşadiye Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.