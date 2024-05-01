EMEKLİLERE 18 BİN TL MÜJDESİ! Bankalar promosyonları güncelledi! En yüksek promosyon veren banka hangisi?

Bankaların promosyon yarışı sürüyor. Pek çok banka Mayıs kampanyalarını duyurdu. Buna göre emeklilere 18 bin liraya varan promosyon imkanı bulunuyor. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte detayları...
Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir yolunu açan banka promosyonlarında Mart sonu itibariyle yeni perde açılırken, kampanyalarla bu tutarlar da aşılıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 19 bankayla imzaladığı protokolle taban promosyon tutarları aylığı 10 bin liranın altında olanlarda 5 bin, 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlarda 8 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlarda 10 bin, 20 bin lira ve üzeri olanlarda 12 bin liraya yükselirken, bazı özel bankalar bu tutarları da aşmış durumda.
Bankaların çoğu Mayıs ayı kampanyalarını açıkladı. Bu kampanyalara göre, emeklilerin aylık tutarına göre değişmekle birlikte 18 bin liraya varan promosyon alma imkanı bulunuyor.