EMEKLİLERE 18 BİN TL MÜJDESİ! Bankalar promosyonları güncelledi! En yüksek promosyon veren banka hangisi?

Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir yolunu açan banka promosyonlarında Mart sonu itibariyle yeni perde açılırken, kampanyalarla bu tutarlar da aşılıyor.

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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 19 bankayla imzaladığı protokolle taban promosyon tutarları aylığı 10 bin liranın altında olanlarda 5 bin, 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlarda 8 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlarda 10 bin, 20 bin lira ve üzeri olanlarda 12 bin liraya yükselirken, bazı özel bankalar bu tutarları da aşmış durumda.