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CHP'nin 'SÖZCÜ'sü yine patladı! "Atatürk tişörtü giydiren öğretmen açığa alındı" yalanına karşı gerçekler... Bakan Tekin'den net açıklama

CHP yandaşı Sözcü gazetesi, Van’da bulunan bir köy okulunda öğretmenlik yapan Ayşegül Avcı’nın öğrencilerine 23 Nisan'da Atatürk tişörtü giydirdiği gerekçesiyle MEB tarafından açığa alındığını iddia etti. Araştırmadan yapılan bu haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Olay, araştırıldığında Ayşegül öğretmenin terör örgütü PKK tarafından tehdit edilmesi sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığınca can güvenliğinin tehlikede olması gerekçe gösterilerek, daha merkezi bir okulda görevlendirdiği belirlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sözcü'nün yalan haberine tepki göstererek "Bu tür yalanlara itibar etmeyin. Öğretmenin güvenliği için kendi talebiyle başka bir okulda görevlendirildi" dedi.

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 14:41 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 17:05
CHP’nin ’SÖZCÜ’sü yine patladı! Atatürk tişörtü giydiren öğretmen açığa alındı yalanına karşı gerçekler... Bakan Tekin’den net açıklama

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CHP yandaşı Sözcü Gazetesi, Van'da bir köy okulunda 23 Nisan'da öğrencilerine Atatürk baskılı tişört giydirdiği için PKK tarafından tehdit edilen ve can güvenliği nedeniyle daha merkezi bir okula görevlendirilen öğretmenin açığa alındığını iddia ederek yine masa başında araştırmadan ve soruşturmadan bir haber yaptı.

SÖZCÜ'DEN YALAN HABER

Öğretmenin açığa alındığını ileri süren yandaş Sözcü gazetesi "Van'a yeni atanan Ayşegül öğretmene bunu reva gördüler" diyerek bir haberi servis etti.

Öğretmen Ayşegül Avcı.Öğretmen Ayşegül Avcı.

Gazetede yer alan haberde "Öğrencilerine 23 Nisan'da Atatürk tişörtü giydiren öğretmeni açığa aldılar. 23 Nisan için öğrencilerine zeybek oynamayı öğretti, Atatürk tişörtleri bastırıp dağıttı. Takdir beklerken görevinden oldu." şeklinde ifadeler yer aldı.

Söz konusu asılsız haberSöz konusu asılsız haber

Yalan haberi 1. sayfasından duyuran gazete, açık bir şekilde olayı çarpıttı.

CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE OKULU DEĞİŞTİRİLDİ
Olay, araştırıldığında Van'da bir köy okulunda 23 Nisan törenlerinde Atatürk baskılı tişörtle öğrencilerine zeybek oynattığı için terör örgütü PKK tarafından tehdit edilen Ayşegül öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığınca can güvenliğinin tehlikede olması gerekçesiyle daha merkezi bir okulda görevlendirildiği ortaya çıktı.

Sözcü'nün yalan haberi "Yine Sözcü, yine asparagas" şeklinde yorumlandı.




BAKAN TEKİN: "YALAN HABERELERE İTİBAR EDİLMESİN"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuya ilişkin "Yalan haberlere itibar edilmesin" deyip bahse konu olan öğretmenin başka bir okula görevlendirildiğini duyurdu.

A Haber canlı yayınında Sözcü gazetesinin skandal haberine tepki gösteren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımız son günlerde yoğun bir şekilde şiddete maruz kalıyor. Şiddetle ilgili cezalar gündemimizde. Bu tür durumlarla karşılaştığımızda öğretmenleri korumak için yer değişikliği yapılabilecek. Öğretmen kızağa alındı iddiası iyi niyetli değil. Bir açığa alındı dediler bir sürüldü dediler. Bu yalan haberlere itibar edilmesin. Doğrusu şu öğretmen arkadaşımızla irtibata geçildi. Kendisinin talebi üzerine başka bir okulda görevlendirildi." dedi.

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