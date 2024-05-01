CHP'nin 'SÖZCÜ'sü yine patladı! "Atatürk tişörtü giydiren öğretmen açığa alındı" yalanına karşı gerçekler... Bakan Tekin'den net açıklama

CHP yandaşı Sözcü Gazetesi, Van'da bir köy okulunda 23 Nisan'da öğrencilerine Atatürk baskılı tişört giydirdiği için PKK tarafından tehdit edilen ve can güvenliği nedeniyle daha merkezi bir okula görevlendirilen öğretmenin açığa alındığını iddia ederek yine masa başında araştırmadan ve soruşturmadan bir haber yaptı.



SÖZCÜ'DEN YALAN HABER

Öğretmenin açığa alındığını ileri süren yandaş Sözcü gazetesi "Van'a yeni atanan Ayşegül öğretmene bunu reva gördüler" diyerek bir haberi servis etti.



Öğretmen Ayşegül Avcı.

Gazetede yer alan haberde "Öğrencilerine 23 Nisan'da Atatürk tişörtü giydiren öğretmeni açığa aldılar. 23 Nisan için öğrencilerine zeybek oynamayı öğretti, Atatürk tişörtleri bastırıp dağıttı. Takdir beklerken görevinden oldu." şeklinde ifadeler yer aldı.