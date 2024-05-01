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Bu nasıl aşk! Takıntılı sevgilinin hamlesi pes artık dedirtti: Bomba düzeneği yerleştirmiş!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Serdar E.'nin, adeta takıntılı olduğu eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koydu. Düzenek, şans eseri fark edildi.

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 20:45 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 23:21
Bu nasıl aşk! Takıntılı sevgilinin hamlesi pes artık dedirtti: Bomba düzeneği yerleştirmiş!

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 24 yaşındaki gencin takıntı haline getirdiği 23 yaşındaki eski kız arkadaşının yeni sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi. Düzenek, aracın sahibinin tamirciye gitmesi üzerine şans eseri fark edildi.

Yok artık! Eski sevgilisinin otomobiline 'bomba' koydu!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Serdar E.'nin 23 yaşındaki eski kız arkadaşı Rabia S.'nin sevgilisi Batuhan H.'nin (24) otomobilinin motor kısmının altına bomba yerleştirdi.

Yerleştirilen düzeneğin bomba düzeneği olduğunu fark eden oto tamir ustası Ercan Yılmaz, Batuhan H.'nin kendisine "Araç, yağ kaçıyor'' şikayeti ile geldiğini söyledi.

Tamirci Ercan Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

Benim liftim dolu olduğundan dolayı aracı kriko ile kaldırdım. Aracı kaldırdığım sırada alt muhafazanın üstünde, sağ tarafta bir parça tespit ettik. Daha sonra aracı sağ ön lastiğin üst tarafına baktığımızda parçayı aldık buradan. Bu parçanın uzaktan kumandalı bir cisim olduğunu gördük, aldık dışarıya bıraktık. Bu esnada arabayı getiren arkadaş babasını aradı. Babası da polis ekiplerini aradı. Bunun üzerine bomba imha ekipleri geldi. Durum bundan ibaret"

Konu ile ilgili açıklama yapmak istemeyen Batuhan H., şikayetçi olduğunu belirterek adli süreci takip edeceğini söyledi.

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