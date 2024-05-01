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Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Rekor transfer

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu, yuvadan uçmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre milli yıldız rekor bedelle Çizme'nin yolunu tutacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 17:19 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 17:46
Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Rekor transfer

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Galatasaray'daki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu için sezon sonu yol gözüktü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Rekor transfer

Avrupa hayalini gerçekleştirmek isteyen milli yıldız için İtalyan devi harekete geçti. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Rekor transfer

KEREM AKTÜRKOĞLU SEZON SONU YOLCU

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğundaki en büyük pay sahiplerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon da takımın en başarılı isimlerinden biri olarak skor katkısıyla alkış topladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Rekor transfer

Geçtiğimiz haftalarda transfer hakkında konuşan milli yıldız, "Artık Avrupa'ya gitme zamanım geldi." diyerek ayrılığın sinyalini vermişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Rekor transfer

TRANSFERİ DUYURDULAR!

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Serie A takımlarından Roma, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Rekor transfer

Sezon sonu bu transferi bitirmek isteyen İtalyan ekibi, 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Rekor transfer

Yönetim, sarı kırmızılılarla anlaştıktan sonra Kerem Aktürkoğlu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Rekor transfer

Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde Kerem Aktürkoğlu, 13 milyon Euro'luk Arda Turan satışını sollayarak Galatasaray'ın en pahalı yerli oyuncu satışı olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Rekor transfer

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