Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Rekor transfer

KEREM AKTÜRKOĞLU SEZON SONU YOLCU

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğundaki en büyük pay sahiplerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon da takımın en başarılı isimlerinden biri olarak skor katkısıyla alkış topladı.