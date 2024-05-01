Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! Rekor transfer

Galatasaray'daki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu için sezon sonu yol gözüktü.
Galatasaray'daki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu için sezon sonu yol gözüktü.
Avrupa hayalini gerçekleştirmek isteyen milli yıldız için İtalyan devi harekete geçti. İşte ayrıntılar...
KEREM AKTÜRKOĞLU SEZON SONU YOLCU
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğundaki en büyük pay sahiplerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon da takımın en başarılı isimlerinden biri olarak skor katkısıyla alkış topladı.
Geçtiğimiz haftalarda transfer hakkında konuşan milli yıldız, "Artık Avrupa'ya gitme zamanım geldi." diyerek ayrılığın sinyalini vermişti.
TRANSFERİ DUYURDULAR!
Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Serie A takımlarından Roma, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti.
Sezon sonu bu transferi bitirmek isteyen İtalyan ekibi, 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Yönetim, sarı kırmızılılarla anlaştıktan sonra Kerem Aktürkoğlu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.
Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde Kerem Aktürkoğlu, 13 milyon Euro'luk Arda Turan satışını sollayarak Galatasaray'ın en pahalı yerli oyuncu satışı olacak.