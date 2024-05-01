Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatın detaylarını anlattı! Ders sayı ve süreleri değişecek mi? Öğretmen atamaları ne zaman?

Tekin, haziran ayından beri Türkiye genelinde öğretmenlerle birçok kez sohbet ettiğini ifade ederek, kendisine mevcut programların sağlıklı ve verimli bir şekilde öğrencilere aksettirilebilmesi için haftalık ders saatlerinin artırılması gerektiğini söylediklerini ancak mevcut programda bunun mümkün olmadığını belirtti.

Yeni müfredat taslağına neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin soru üzerine Tekin, programların belirli aralıklarla revize edilmesinin elzem bir durum olduğunu, teknolojik gelişmelerin ve dünyadaki değişmelerin sürekli programların içerisine konması gerektiğini söyledi.

Konuşmasına kendisinin de emekçi olduğunu belirterek başlayan Tekin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

"Atacağımız her adımın mutlaka Bakanlık içerisinde ortaya çıkartabileceği yeni sorun alanlarını iyi analiz ederek hareket etmek gerekiyor. 2013'lü yıllardan itibaren başlayan süreç, aynı zamanda öğretmen kaynağı açısından da iyi bir planlama gerektiriyor. Yani herhangi bir dersin haftalık ders saatini bir saat artırmanız ya da bir saat eksiltmenizin beraberinde getireceği öğretmen ihtiyacı ya da mevcut öğretmenlerin daha fazlası hale gelmesi sorununu hep birlikte düşünmeniz gerekiyor. Yani neler seyreltilmesi gerekir, seyreltildiği zaman bunun haftalık ders saati itibarıyla neye tekabül edeceği ve ne tür sorunlar ortaya çıkarabileceği hep konuşulur. Bu hep canlıdır. Haziran ayından itibaren katıldığım her televizyon programında veya sosyal medyada bulunduğum her platformda bizim müfredatlarla ilgili bir süreç içerisinde olduğumuzu ve bu anlamda hazırlığı olan, bize katkı vermek isteyen her kim varsa, 'Biz bu sürece başlıyoruz. Bize katkı vermek isteyenlere kapımız açık.' dedim. Haziran ayından beri mütemadiyen her ortamda bunu dile getirdim."

Bu kapsamda bakanlığın genel müdürlüklerinin programları revize etmeye her zaman hazır olduğunu kaydeden Tekin, öğretmenlerin taleplerini de dikkate alarak yeni müfredat taslağında konularda seyreltme gerekliliğinin ortaya çıktığını anlattı.

"Bu askı süreci göstermelik, kitaplar zaten basılıyor." iddialarına ilişkin Tekin, bu iddiaların doğru olmadığını vurguladı.

Bakan Tekin, yeni müfredat taslağının cuma günü resmi olarak paylaşıldığını anımsatarak, sonbaharda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının okullarda okutulan kitaplarla ilgili olarak inceleme süreci için başvuru takvimini başlattığında 1, 5. ve 9. sınıflar için özel yayın evlerinden başvuru almadıklarını söyledi.

Tekin, "Herhangi bir kişiye haksız kazanç elde edebilecek ya da haksız bir biçimde onlara ayrıcalık tanıyacak bir şey asla yapmadık." ifadesini kullandı.

Yeni müfredat taslağı resmileştiğinde ders kitaplarının yeni eğitim-öğretim dönemine yetiştirileceğini açıklayan Tekin, süreci hızlı bir şekilde ilerleteceklerini bildirdi.

"İNTEGRAL"İN YENİ MÜFREDATTA YER ALMAMASI

Bakan Tekin, yeni müfredat taslağında integral konusunun olmamasına ilişkin soru üzerine, bunun tamamen akademik, bilimsel bir altyapı olduğunu belirtti.

Öğretmen ve akademisyenlerin çalışmaları sonucu hangi konunun çıkartılıp çıkartılmayacağına karar verildiğini anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Kararlarını verdiler ve biz örneklerine de baktık. İntegral dahil birçok konuyla ilgili olarak açıklamaları okuduk. Nihayetinde bilimsel usullere göre çalışmış ve değerlendirmelerini yapmışlar. 'Programların seyreltilmesi gerekir' tezini başta koyduğumuz zaman ki bunu özellikle söyleyeyim OECD ülkeleri PISA, TIMS gibi sınavlarla karşılaştırırken bizim sınav skorlarımız üzerinden değerlendirme yapıyor. Bizim çocuklarımızın muhatap olduğu içerikler üzerinden değerlendirme yapmıyor. Biz neredeyse rekabet ettiğimiz bu ülkelerdeki çocukların aldığı kazanım ya da öğrenme çıktısının iki katı kadar çocuğumuza yük yüklüyoruz. Dolayısıyla neler gerektiyse bizim programımızda onlar kaldı, diğerleri çıkartıldı. İntegral de bu konulardan bir tanesi."