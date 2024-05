Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatın detaylarını anlattı! Ders sayı ve süreleri değişecek mi? Öğretmen atamaları ne zaman?

Bu kapsamda bakanlığın genel müdürlüklerinin programları revize etmeye her zaman hazır olduğunu kaydeden Tekin, öğretmenlerin taleplerini de dikkate alarak yeni müfredat taslağında konularda seyreltme gerekliliğinin ortaya çıktığını anlattı.

Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Atacağımız her adımın mutlaka Bakanlık içerisinde ortaya çıkartabileceği yeni sorun alanlarını iyi analiz ederek hareket etmek gerekiyor. 2013'lü yıllardan itibaren başlayan süreç, aynı zamanda öğretmen kaynağı açısından da iyi bir planlama gerektiriyor. Yani herhangi bir dersin haftalık ders saatini bir saat artırmanız ya da bir saat eksiltmenizin beraberinde getireceği öğretmen ihtiyacı ya da mevcut öğretmenlerin daha fazlası hale gelmesi sorununu hep birlikte düşünmeniz gerekiyor. Yani neler seyreltilmesi gerekir, seyreltildiği zaman bunun haftalık ders saati itibarıyla neye tekabül edeceği ve ne tür sorunlar ortaya çıkarabileceği hep konuşulur. Bu hep canlıdır. Haziran ayından itibaren katıldığım her televizyon programında veya sosyal medyada bulunduğum her platformda bizim müfredatlarla ilgili bir süreç içerisinde olduğumuzu ve bu anlamda hazırlığı olan, bize katkı vermek isteyen her kim varsa, 'Biz bu sürece başlıyoruz. Bize katkı vermek isteyenlere kapımız açık.' dedim. Haziran ayından beri mütemadiyen her ortamda bunu dile getirdim."