SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024, 21:58 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024, 01:38

Borussia Dortmund - PGS maçı CANLI İZLE | Borussia Dortmund - PSG maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Borussia Dortmund ile PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çaldı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Alman ekibi rövanş öncesi avantajı kaptı. Dortmund'a galibiyeti getiren golü Niclas Füllkrug kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Borussia Dortmund, sahasında PSG'yi ağırladı.

Mücadele 1-0 Borussia Dortmund lehine sona erdi.

Sarı-siyahlıların galibiyet golü 36. dakikada forvet oyuncusu Füllkrug'tan geldi.

RÖVANŞ MAÇI 7 MAYIS'TA

Yarı finalin rövanşı 7 Mayıs günü Paris'te oynanacak. 1-0'ın rövanşında toplam skorda önde olan taraf finale yükselecek.

Şampiyonlar Ligi finali 1 Haziran günü oynanacak.

JADON SANCHO'DAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Jadon Sancho, son 8 yılda bir Şampiyonlar Ligi yarı final maçında 10 veya daha fazla başarılı dripling yapan ilk oyuncu oldu.

Maçı 11 başarılı dripling ile tamamlayan Sancho, aynı zamanda sezonun da en yüksek rakamına ulaştı.

SAHASINDA KAYBETMİYOR

Borussia Dortmund, sahasında oynadığı son 11 Şampiyonlar Ligi maçında mağlubiyet görmedi.

SIRADAKİ VİDEO
Hakan Ural kızı Gisela’nın tenis oynadığı anları paylaştı!
01.05.2024Çarşamba
Trabzonspor’da yeni dönem planlaması! Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı’dan önemli açıklamalar
30.04.2024Salı
4 dakikada 2 gol! İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası
29.04.2024Pazartesi
Fatih Terim'e Yunanistan'da olay tepki! Sahadan çıkarken...
28.04.2024Pazar
Göztepe Süper Lig'de! İşte detaylar...
28.04.2024Pazar
Bunlar da Var
İzzet Yıldızhan’ın eşine bakın! Sır gibi saklıyordu! 23 yıllık çift Dubai’de görüntülendi! İşte İzzet Yıldızhan ile eski manken olan eşi Ajda Ballıkaya... 00:12
İzzet Yıldızhan’ın sır gibi sakladığı eşiyle Dubai’de görüntülendi!
02.05.2024Perşembe
Survivor Sercan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer ilk görüşte aşık olmuş... İşte eski futbolcu Sercan Yıldırım ve ayrıldığı eşi Nihan Yönel! 00:23
Survivor Sercan'ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer ilk görüşte aşık olmuş...
02.05.2024Perşembe
14 yıl evli kaldılar! Gökçe Eyüboğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı! Yiğit Özşener’in partneri meğer... 01:07
Gökçe Eyüboğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı!
02.05.2024Perşembe
Survivor All Star 2024 eleme gecesinde olay! Sercan Yıldırım ile Yunus Emre gerilimi kamerada! 04:11
Survivor All Star 2024 eleme gecesi finalinde olay!
02.05.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA