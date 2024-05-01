9 yıl önce Emre Altuğ ile boşanmıştı! Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı evine bakın! İşte 800 m²’lik 9 odalı lüks villası...

Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey ve Uzay adlarında iki oğlu olan Çağla Şıkel, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca magazin manşetlerinde yer aldı. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Şıkel, şimdi ise 800 metrekarelik 9 odalı lüks villasıyla gündeme geldi. Ünlü ismin oğullarıyla yaşadığı zevkle döşenmiş lüks evi görenleri hayran bıraktı. İşte Çağla Şıkel'in evi...
Kuzey ve Uzay adlarını verdiği iki oğlunun babası Emre Altuğ ile 2015 yılında yollarını ayıran Çağla Şıkel, geçen aylarda 8 yıllık aşk orucunu bozmuştu.
Avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açan Şıkel, sevgilisiyle sık sık gündem olmuştu. Ancak ilişkisi uzun ömürlü olmamıştı.
Ünlü sunucu şimdi ise 800 metrekarelik 9 odalı lüks villasıyla gündeme geldi.