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CHP'den 1 Mayıs'ta ihanet karesi! Özgür Özel ve İmamoğlu TSK'ya iftira atan PKK tabibi Şebnem Korur Fincancı ile yan yana

PKK'nın sokak çağrısı ve marjinal grupların 1 Mayıs'ı terörize etme çabasını görmezden gelen CHP, Saraçhane'den Taksim'e yürümek istedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'yi karıştırdı. Özel ve İmamoğlu ikilisi daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah' iftirası atıp PKK'ya arka çıkan Şebnem Korur Fincancı ile yan yana poz verdi. CHP'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de Özgür Özel'le Şebnem Korur Fincancı'nın tokalaştığı görsel paylaşıldı. CHP medyası ise polisi şeytanlaştırıp provokatörlere arka çıktı.

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 11:04 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 14:46
CHP’den 1 Mayıs’ta ihanet karesi! Özgür Özel ve İmamoğlu TSK’ya iftira atan PKK tabibi Şebnem Korur Fincancı ile yan yana

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 'emek sömürüsü' yaparak siyasi alan kazanma derdinde.

PKK'nın sokak çağrısı ve marjinal grupların 1 Mayıs'ı terörize etme çabasını görmezden gelip Taksim'le ilgili yasağı tanımayan CHP, Saraçhane'de Taksim'e yürümek istedi.
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel Saraçhane'deEkrem İmamoğlu ve Özgür Özel Saraçhane'de

TAKSİM PROVOKASYONU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de bir araya geldi. Yürüyüşün önündeki engelin kaldırılması için polis amiriyle görüşme yapan Özgür Özel, taleplerinin emniyet tarafından kabul edilmediğini açıkladı.

Özel, "Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Birileri Taksim'i kendi egemenliğinde görüyor" dedi.

ALANI KARIŞTIRIP MAKAM ARABALARIYLA GİTTİLER

Daha sonrasında Özel ve İmamoğlu ikilisi 'yürümek' için geldikleri Saraçhane'yi karıştırıp makam araçlarıyla alanı terk ettiler.

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve PKK tabibi Şebnem Korur FincancıEkrem İmamoğlu, Özgür Özel ve PKK tabibi Şebnem Korur Fincancı

1 MAYIS'TA İHANET KARESİ

Tartışmalar sürerken bir ihanet karesi objektiflere yansıdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah' iftirası atıp PKK'ya arka çıkan Şebnem Korur Fincancı ile bir araya geldi.

CHP'nin resmi hesabında PKK tabibi Şebnem Korur FincancıCHP'nin resmi hesabında PKK tabibi Şebnem Korur Fincancı

Öte yandan CHP imza attığı rezaleti kurumsal hale getirdi.

Özgür Özel ve PKK tabibi Şebnem Korur FincancıÖzgür Özel ve PKK tabibi Şebnem Korur Fincancı

CHP'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden "Genel Başkanımız Özgür Özel, İstanbul Saraçhane'de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına katıldı" notuyla paylaşılan görsellerde Özgür Özel'le Şebnem Korur Fincancı'nın tokalaşmasına yer verildi.



AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ... "SİZİN ATATÜRKÇÜLÜĞÜNÜZ BU KADAR"

İmamoğlu ve Özel'in PKK tabibi ile yan yana poz vermesine AK Parti'den çok sert tepki geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Atatürk'ün ordusuna kimyasal silah iftirası atan Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs'ta da baştacı yapılmış. Özgür Özel ve İmamoğlu ile poz vermiş. Şaşırmadık! İşte sizin Atatürkçülüğünüz bu kadar!" paylaşımında bulundu.

CHP MEDYASINDA 'KJ'Lİ PROVOKASYON

CHP yandaşı fondaş medya ise 1 Mayıs yayınlarında skandal bir provokasyona soyundu.

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programda "İstanbul'da 1 Mayıs sıkıyönetimi", "Bayramda sıkıyönetim", "Tarihi 1 Mayıs ablukası" başlıkları kullanıldı.



TELE 1'de "İstanbul'da OHAL görüntüleri" KJ'sine yer verildi.



Fondaş Sözcü TV ise "Taksim'de gayr-i resmi OHAL" başlığını kullanarak manipülasyon yaptı.

POLİSİ ŞEYTANLAŞTIRMA ÇABASI

CHP medyasının PKK'nın sokak çağrısı ve marjinal grupların 1 Mayıs'ı terörize etme çabasını görmezden gelip polisi şeytanlaştırması büyük tepki çekti.

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