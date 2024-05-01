CHP’den 1 Mayıs’ta ihanet karesi! Özgür Özel ve İmamoğlu TSK’ya iftira atan PKK tabibi Şebnem Korur Fincancı ile yan yana





AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ... "SİZİN ATATÜRKÇÜLÜĞÜNÜZ BU KADAR"



İmamoğlu ve Özel'in PKK tabibi ile yan yana poz vermesine AK Parti'den çok sert tepki geldi.



AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Atatürk'ün ordusuna kimyasal silah iftirası atan Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs'ta da baştacı yapılmış. Özgür Özel ve İmamoğlu ile poz vermiş. Şaşırmadık! İşte sizin Atatürkçülüğünüz bu kadar!" paylaşımında bulundu.