CHP’den 1 Mayıs’ta ihanet karesi! Özgür Özel ve İmamoğlu TSK’ya iftira atan PKK tabibi Şebnem Korur Fincancı ile yan yana

PKK'nın sokak çağrısı ve marjinal grupların 1 Mayıs'ı terörize etme çabasını görmezden gelip Taksim'le ilgili yasağı tanımayan CHP, Saraçhane'de Taksim'e yürümek istedi.
Özel, "Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Birileri Taksim'i kendi egemenliğinde görüyor" dedi.
ALANI KARIŞTIRIP MAKAM ARABALARIYLA GİTTİLER
Daha sonrasında Özel ve İmamoğlu ikilisi 'yürümek' için geldikleri Saraçhane'yi karıştırıp makam araçlarıyla alanı terk ettiler.
1 MAYIS'TA İHANET KARESİ
Tartışmalar sürerken bir ihanet karesi objektiflere yansıdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah' iftirası atıp PKK'ya arka çıkan Şebnem Korur Fincancı ile bir araya geldi.
Öte yandan CHP imza attığı rezaleti kurumsal hale getirdi.
CHP'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden "Genel Başkanımız Özgür Özel, İstanbul Saraçhane'de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına katıldı" notuyla paylaşılan görsellerde Özgür Özel'le Şebnem Korur Fincancı'nın tokalaşmasına yer verildi.
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ... "SİZİN ATATÜRKÇÜLÜĞÜNÜZ BU KADAR"
İmamoğlu ve Özel'in PKK tabibi ile yan yana poz vermesine AK Parti'den çok sert tepki geldi.
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Atatürk'ün ordusuna kimyasal silah iftirası atan Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs'ta da baştacı yapılmış. Özgür Özel ve İmamoğlu ile poz vermiş. Şaşırmadık! İşte sizin Atatürkçülüğünüz bu kadar!" paylaşımında bulundu.
CHP MEDYASINDA 'KJ'Lİ PROVOKASYON
CHP yandaşı fondaş medya ise 1 Mayıs yayınlarında skandal bir provokasyona soyundu.
Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programda "İstanbul'da 1 Mayıs sıkıyönetimi", "Bayramda sıkıyönetim", "Tarihi 1 Mayıs ablukası" başlıkları kullanıldı.
TELE 1'de "İstanbul'da OHAL görüntüleri" KJ'sine yer verildi.
Fondaş Sözcü TV ise "Taksim'de gayr-i resmi OHAL" başlığını kullanarak manipülasyon yaptı.
POLİSİ ŞEYTANLAŞTIRMA ÇABASI
CHP medyasının PKK'nın sokak çağrısı ve marjinal grupların 1 Mayıs'ı terörize etme çabasını görmezden gelip polisi şeytanlaştırması büyük tepki çekti.