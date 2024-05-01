İZLE I Yok artık! Eski sevgilisinin otomobiline 'bomba' koydu

Takıntılı eski sevgili sınırı aştı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dehşet dolu bir olay yaşandı. Olay, dün akşam saatlerinde, Ereğli ilçesinde Kışla Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

"MOTOR USTASI BOMBA DÜZENEĞİNİ FARK ETTİ"

Batuhan Y.'nin babası, oğluna ait otomobilin altından yağ akıttığını görünce sanayi sitesindeki ustasına götürdü. Motor ustası, aracın alt kısmını incelediğinde bomba düzeneği gördü. Durum, polise haber verildi. Olay Yeri İnceleme, Terörle Mücadele ve Asayiş şube müdürlükleri ekipleri, otomobilde inceleme yaptı. Daha sonra olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Bomba, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.

"MOTOR ISININCA PATLAMASI HEDEFLENMİŞ"

Yapılan incelemede, bomba düzeneğinin torpil diye tabir edilen patlayıcıların ilaç kutusuyla sabitlenerek motorun alt kısmına koyulduğu görüldü. Motorun çalıştıktan sonra ısınmasıyla torpillerin patlaması sonucu otomobile zarar vermesinin hedeflendiği ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Batuhan Y.'nin ve sevgilisi Rabia S.'nin ifadesi alındı.

Rabia S., ifadesinde eski sevgilisi Serdar E.'nin kendisini takıntı haline getirdiğini ve sevgilisi Batuhan Y.'yi de sık sık tehdit ettiğini söyledi. İfadeler doğrultusunda ekipler, bomba düzeneğini otomobilin altına Serdar E.'nin koyduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Serdar E.'nin üst aramasında da Rabia S.'nin yaşadığı evin krokisi ele geçirildi. İfadesinde suçlamaları reddeden Serdar E., emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mahkemede, suçlamaları reddeden Serdar E., "Ben düzenek koymadım. Bilmiyorum" dedi. Serdar E., mahkeme tarafından tutuklandı.

BOMBA DÜZENEĞİNİ BULAN TAMİRCİ KONUŞTU

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Serdar E.'nin (24) takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşı Rabia S.'nin (23) sevgilisi Batuhan H.'nin (24) otomobilinin motor kısmının altına yerleştirdiği belirlenen bomba düzeneğini fark eden oto tamir ustası Ercan Yılmaz, "Araç, yağ kaçıyor şikayeti ile bana geldi. Benim liftim dolu olduğundan dolayı aracı kriko ile kaldırdım. Aracı kaldırdığım sırada alt muhafazanın üstünde, sağ tarafta bir parça tespit ettik. Daha sonra aracı sağ ön lastiğin üst tarafına baktığımızda parçayı aldık buradan. Bu parçanın uzaktan kumandalı bir cisim olduğunu gördük, aldık dışarıya bıraktık. Bu esnada arabayı getiren arkadaş babasını aradı. Babası da polis ekiplerini aradı. Bunun üzerine bomba imha ekipleri geldi. Durum bundan ibaret" dedi.

Konu ile ilgili açıklama yapmak istemeyen Batuhan H., şikayetçi olduğunu belirterek adli süreci takip edeceğini söyledi.