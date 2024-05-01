CHP’de Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesiyle eşgüdümlü entrika! ’Ekremci’ler görüşme öncesi sabotaja başladı: AK Parti seçmenine hakaret







AK PARTİ SEÇMENİNE HAKARET... GERİCİ VE BASKICI KAFALAR



Özgür Özel'in "Nezaketten ve makama saygıdan asla taviz yok" , "Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz" şeklinde verdiği beyanları görmezden gelen Gökhan Günaydın'ın "Biz Erdoğan'dan bir himmet beklemiyoruz. Erdoğan ve etrafındaki ekibi çok iyi tanıyoruz. Gerici ve baskıcı kafalardan bir demokratik rejim çıkmaz" sözleri büyük tepki çekti.







Görüşme öncesi yumuşayan siyasi iklimi de hiçe sayan Günaydın, "Ben oradan acayip sonuçlar çıkacak beklentisinde değilim" dedi.



Saraçhane güdümünde olan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Erdoğan - Özel zirvesi öncesi giriştiği sistematik sabotaj çalışmaları "Talimat Ekrem İmamoğlu'ndan mı?" sorusunu akıllara getirdi.

İMAMOĞLU SABOTE ETMEYE KALKSA DA ÖZEL GERİ ADIM ATMADI



Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye göre; Ekrem İmamoğlu ve Gökhan Günaydın, Erdoğan- Özel görüşmesini sabote etmek için karşılıklı hamleler yapsalar da Özgür Özel geri adım atmadı.