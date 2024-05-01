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CHP'de Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesiyle eşgüdümlü entrika! 'Ekremci'ler görüşme öncesi sabotaja başladı: AK Parti seçmenine hakaret

Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi CHP'de entrika tavan yaptı. Ekrem İmamoğlu cephesi tarihi görüşmeyi sabote etmek için harekete geçti. İmamoğlu'nun has adamlarından Gökhan Günaydın, Özgür Özel'i 'büyükelçili' kıskaca aldı. Günaydın, "Özgür Özel'in yanında bir büyükelçi olmalı not tutmalı" çıkışında bulundu. Bu durum "Ekremciler 'elçiye zeval Özgür'e güven olmaz' kafasında" yorumlarına yol açtı. 1 Mayıs'taki vandalizme de sahip çıkan Günaydın önce "Erdoğan - Özel görüşmesi dün başladı dün bitti" dedi sonra da "Biz Erdoğan'dan bir himmet beklemiyoruz. Erdoğan ve etrafındaki ekibi çok iyi tanıyoruz. Gerici ve baskıcı kafalardan bir demokratik rejim çıkmaz" sözleriyle yumuşayan diyalog sürecini zehirledi.

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 08:18 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 11:03
CHP’de Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesiyle eşgüdümlü entrika! ’Ekremci’ler görüşme öncesi sabotaja başladı: AK Parti seçmenine hakaret

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel'in yapacağı görüşme öncesi CHP içinde türlü entrikalar sahneleniyor. İkili arasında kurulan diyalog siyasi iklimin yumuşamasına yol açarken, bazı çevreleri de rahatsız etti.

İMAMOĞLU SABOTE ETMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Kulislerde dolaşan bilgilere göre; CHP üzerinde hesapları olan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bu görüşmeden rahatsızlık duydu.



Kılıçdaroğlu sert bir çıkış yaparak "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" diye bayrak açarken, Ekrem İmamoğlu da yapılacak olan Erdoğan-Özel görüşmesini sabote etmek için harekete geçti. İmamoğlu, Erdoğan-Özel görüşmesi öncesinde CNN İnternational'a verdiği mülakatta Başkan Erdoğan'ı sert sözlerle hedef aldı. İmamoğlu, "Son 2 yılda başıma gelenlerin sebebi otoriterleşen rejim. Evet Erdoğan, rejimin başı tabii ki" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN GÜNAYDIN'DAN HAMLE

İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, daha önce karşı çıktığı yüzde 50 artı 1 sisteminin devam etmesi gerektiğini savundu. Gökhan Günaydın," 50 artı 1'in kaldırılması CHP'nin lehine değildir" şeklinde konuştu.

'EKREMCİLER'DEN 'ÖZEL' KISKAÇ... "ÖZGÜR'ÜN BAŞINA BÜYÜKELÇİ DİKELİM"

İmamoğlu'nun has adamlarından biri olan Günaydın daha sonrasında "Özgür Özel'in yanında bir büyükelçil olmalı not tutmalı" çıkışında bulunarak Başkan Erdoğan'la görüşecek olan Özgür Özel üzerinde tahakküm kurmak istedi.



1 MAYIS'TAKİ VANDALİZME ARKA ÇIKTILAR: ERDOĞAN - ÖZEL GÖRÜŞMESİ DÜN BAŞLADI DÜN BİTTİ

Aynı Gökhan Günaydın bugün de TELE 1'de katıldığı yayında kritik görüşme öncesi sabotaj çalışmalarını sürdürdü.

"Sabah Pusulası" isimli programın sunucusu Ümit Zileli, 1 Mayıs'ı kastederek "Erdoğan - Özel görüşmesi dün başladı dün bitti" ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da "Haksız değilsiniz" diyerek Zileli'yi onayladı.




AK PARTİ SEÇMENİNE HAKARET... GERİCİ VE BASKICI KAFALAR

Özgür Özel'in "Nezaketten ve makama saygıdan asla taviz yok" , "Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz" şeklinde verdiği beyanları görmezden gelen Gökhan Günaydın'ın "Biz Erdoğan'dan bir himmet beklemiyoruz. Erdoğan ve etrafındaki ekibi çok iyi tanıyoruz. Gerici ve baskıcı kafalardan bir demokratik rejim çıkmaz" sözleri büyük tepki çekti.

Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi öncesi 'Ekremci' sabotaj!



Görüşme öncesi yumuşayan siyasi iklimi de hiçe sayan Günaydın, "Ben oradan acayip sonuçlar çıkacak beklentisinde değilim" dedi.

Saraçhane güdümünde olan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Erdoğan - Özel zirvesi öncesi giriştiği sistematik sabotaj çalışmaları "Talimat Ekrem İmamoğlu'ndan mı?" sorusunu akıllara getirdi.

İmamoğlu ekibinden Özel'e kıskaç!

İMAMOĞLU SABOTE ETMEYE KALKSA DA ÖZEL GERİ ADIM ATMADI

Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye göre; Ekrem İmamoğlu ve Gökhan Günaydın, Erdoğan- Özel görüşmesini sabote etmek için karşılıklı hamleler yapsalar da Özgür Özel geri adım atmadı.

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