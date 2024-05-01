CHP’de Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesiyle eşgüdümlü entrika! ’Ekremci’ler görüşme öncesi sabotaja başladı: AK Parti seçmenine hakaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel'in yapacağı görüşme öncesi CHP içinde türlü entrikalar sahneleniyor. İkili arasında kurulan diyalog siyasi iklimin yumuşamasına yol açarken, bazı çevreleri de rahatsız etti.
İMAMOĞLU SABOTE ETMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Kulislerde dolaşan bilgilere göre; CHP üzerinde hesapları olan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bu görüşmeden rahatsızlık duydu.
Kılıçdaroğlu sert bir çıkış yaparak "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" diye bayrak açarken, Ekrem İmamoğlu da yapılacak olan Erdoğan-Özel görüşmesini sabote etmek için harekete geçti. İmamoğlu, Erdoğan-Özel görüşmesi öncesinde CNN İnternational'a verdiği mülakatta Başkan Erdoğan'ı sert sözlerle hedef aldı. İmamoğlu, "Son 2 yılda başıma gelenlerin sebebi otoriterleşen rejim. Evet Erdoğan, rejimin başı tabii ki" ifadelerini kullandı.
GÖKHAN GÜNAYDIN'DAN HAMLE
İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, daha önce karşı çıktığı yüzde 50 artı 1 sisteminin devam etmesi gerektiğini savundu. Gökhan Günaydın," 50 artı 1'in kaldırılması CHP'nin lehine değildir" şeklinde konuştu.
'EKREMCİLER'DEN 'ÖZEL' KISKAÇ... "ÖZGÜR'ÜN BAŞINA BÜYÜKELÇİ DİKELİM"
İmamoğlu'nun has adamlarından biri olan Günaydın daha sonrasında "Özgür Özel'in yanında bir büyükelçil olmalı not tutmalı" çıkışında bulunarak Başkan Erdoğan'la görüşecek olan Özgür Özel üzerinde tahakküm kurmak istedi.
1 MAYIS'TAKİ VANDALİZME ARKA ÇIKTILAR: ERDOĞAN - ÖZEL GÖRÜŞMESİ DÜN BAŞLADI DÜN BİTTİ
Aynı Gökhan Günaydın bugün de TELE 1'de katıldığı yayında kritik görüşme öncesi sabotaj çalışmalarını sürdürdü.
"Sabah Pusulası" isimli programın sunucusu Ümit Zileli, 1 Mayıs'ı kastederek "Erdoğan - Özel görüşmesi dün başladı dün bitti" ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da "Haksız değilsiniz" diyerek Zileli'yi onayladı.