Dünyaca ünlü yazar Paul Auster kansere yenik düştü! 77 yaşında hayatını kaybetti

"AMERİKA'NIN EN OLAĞANÜSTÜ YAZARI"

İngiltere'nin Times Literary Supplement gazetesi "Edebi süperstar" olarak da tanınan Auster'ı "Amerika'nın en olağanüstü yazarlarından biri" olarak tanımlamıştı.

Auster, Brooklyn'in edebi geçmişinin bir koruyucusu ve 1990'larda ilçeye akın eden yeni nesil romancılar için ilham kaynağı olarak görülmeye başlandı.

NEW YORK ÜÇLEMESİ İLE ÇIKIŞ YAPTI

Dedektifliği felsefi bir bakış açısı ile ele alan The Invention of Solitude (Yalnızlığın Keşfi) romanı baba-oğul ilişkileri temasında öncü haline gelirken Austin ilk çıkışını dedektifliği felsefi bir bakış açısı ile ele aldığı Mavi, Kahverengi, Siyah ve Beyaz adlı dedektif dörtlüsünü merkeze alan New York Üçlemesi ile yakaladı.

ROMANLARI 40'TAN FAZLA DİLE ÇEVRİLDİ

Timbuktu, Ay Sarayı, Şans Müziği ve Leviathan gibi kitapları ile de bilinen Austin'in romanları 40'tan fazla dile çevrildi.

Auster, ayrıca, Wayne Wang'ın yönettiği Smoke filminin senaryosunu yazdı ve 1995'te en iyi ilk senaryo dalında Independent Spirit ödülünü kazandı.

Austin'in ABD toplumunu anlattığı ve 2017'de yayımlanan 4321 adlı romanı ise yazarın başyapıtı olarak görülüyor.