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Sendika temsilcileri Taksim'de Gazze'yi unutulmadı! 1 Mayıs provokasyonu: CHP kışkırttı provokatörler kaldırım taşı söküp polise saldırdı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sendika temsilcileri Kazancı Yokuşu ve Taksim Meydanı'na çelenk bırakıp anma töreni yaptı. Törenlerde Filistin ve Gazze unutulmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Saraçhane'yi karıştırıp makam araçlarıyla alandan ayrıldı. CHP'den yüz bulan DEM, marjinal gruplar ve sol örgütler kaldırım taşlarını söküp polise taş ve sopalarla saldırdı. Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya polislerimize saldıran 226 şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 07:07 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 19:23
Sendika temsilcileri Taksim’de Gazze’yi unutulmadı! 1 Mayıs provokasyonu: CHP kışkırttı provokatörler kaldırım taşı söküp polise saldırdı

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresi ile Saraçhane Meydanı'nda sıkı güvenlik önlemleri uygulandı.

Sendikalar Kazancı Yokuşu, Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk programı ve anma töreni için toplandı.

İstiklal'den Taksim'e kaçak yürüyüşe müdahale

Marjinal ve art niyetli gruplara ise geçit verilmedi. Beşiktaş, Okmeydanı ve Şişli'den Taksim'e çıkmaya çalışan gruplara polis müdahale etti. Çok sayıda provokatör gözaltına alındı.

İMAMOĞLU VE ÖZEL'DEN 'TAKSİM' PROVOKASYONU
CHP ise yasağa rağmen Saraçhane'den Taksim'e yürümeye kalkıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de polislerin bulunduğu alana yürümek üzere bir araya geldi. Yürüyüşün önündeki engelin kaldırılması için polis amiriyle görüşme yapan Özgür Özel, taleplerinin emniyet tarafından kabul edilmediğini açıkladı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, "Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Birileri Taksim'i kendi egemenliğinde görüyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve PKK tabibi Şebnem Korur FincancıEkrem İmamoğlu, Özgür Özel ve PKK tabibi Şebnem Korur Fincancı

1 MAYIS'TA İHANET KARESİ

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel TSK'ya kimyasal silah iftirası atıp PKK'ya arka çıkan Şebnem Korur Fincancı ile bir araya geldi.

Özgür Özel ve PKK tabibi Şebnem Korur FincancıÖzgür Özel ve PKK tabibi Şebnem Korur Fincancı

CHP'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden Özgür Özel'le Şebnem Korur Fincancı'nın tokalaştığı görselin paylaşılması büyük tepki çekti.

CHP, DEM ve DİSK'in Taksim ısrarı!



EMEK SÖMÜRÜCÜLERİNE MÜDAHALE!

Öte yandan yasağa rağmen Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen bazı sendikalar polisin 'dağılın' uyarısına uymayıp taşlar ve sopalarla polise saldırdı.

Provokatörler kaldırım taşlarını söktüProvokatörler kaldırım taşlarını söktü

KALDIRIM TAŞLARINI SÖKÜP POLİSE ATTILAR
Gruplar, kaldırım taşlarını sökerek polise attı. Çok sayıda polis yaralanırken olay yerine ambulanslar çağrıldı.

Provokatörler kaldırım taşlarını söktüProvokatörler kaldırım taşlarını söktü

Polis taşkınlık çıkaranlara biber gazı ile müdahale etti.

Provokatörler Saraçhane'de kaldırım taşıyla polise saldırdı

Saraçhane'de 1 Mayıs provokasyonuSaraçhane'de 1 Mayıs provokasyonu


İMAMOĞLU VE ÖZEL KARŞITIRIP GİTTİ! DİSK VE KESK TAKSİM'E YÜRÜMEKTEN VAZGEÇTİ

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel yürümek için geldikleri Saraçhane'yi karıştırıp makam araçlarıyla alandan ayrıldı.

Provokatörler kaldırım taşlarını söktüProvokatörler kaldırım taşlarını söktü

Gelişmeye müteakip DİSK ve KESK, Saraçhane'den Taksim'e yürüme kararından vazgeçip gruplarına 'dağılın' çağrısında bulundu.

DİSK tarafından yapılan açıklamada "Faaliyet tertip komitesinin kararıyla sonlandırılmıştır" denildi.

HAK-İŞ Gazze'yi unutmadı


FİLİSTİN VE GAZZE UNUTULMADI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na Filistin bayraklı çelenk bıraktı.



HAK-İŞ Gazze'yi unutmadı

Gümüşsuyu Caddesi'nde toplanan sendika üyelerinin yer aldığı kortej, çeşitli sloganlar atarak Taksim Meydanı'na geldi. Grup önce 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı, Fatiha okudu.

Açıklamanın ardından HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk tarafından 1 Mayıs bildirisi okundu.

Grup, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na Filistin bayraklı çelenk bıraktı.

İşte İstanbul'daki 1 Mayıs önlemleri ve kutlamaların yapıldığı yerlerdeki son durum...

19.15 | 226 GÖZALTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, i1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

"Ülkemiz genelinde siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından 78 ilimizde toplam 210 etkinlik düzenlendi. Miting, yürüyüş, basın açıklaması ve çelenk koyma gibi etkinliklere yaklaşık 241 bin kişi katıldı.

İzin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran İstanbul'da 217, Tunceli'de 4, Kahramanmaraş'ta 3 ve Aydın'da 2 olmak üzere toplam 226 şahıs gözaltına alındı.

28 GÜVENLİK GÖREVLİMİZ YARALANDI
Olaylarda 28 güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven içinde geçmesini sağlayan Bakan Yardımcılarımıza, Jandarma Genel Komutanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, Valilerimize, İl Emniyet Müdürlerimize, il Jandarma Komutanlarımıza, Kaymakamlarımıza, İlçe Emniyet Müdürlerimize, İlçe Jandarma Komutanlarımıza ve kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum "

17.25 | İstanbul Valiliği yaptığı açıklamayla 1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde trafiğe kapatılan yolların açıldığını duyurdu. Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Bozdoğan Kemeri çevresinde polis ekipleri tarafından alınan önlemler ise kaldırılarak araç ve yaya trafiğine açıldı.

16:03 | 210 GÖZALTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan

12.30 | BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 1 MAYIS MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti;

Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

12.20 | DİSK ve KESK, Taksim'e çıkma kararından vazgeçtiklerini açıkladı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ise 'yürümek' için geldikleri Saraçhane'yi makam araçlarıyla terk edip alandan ayrıldı.


Provokatörlere polis müdahalesi

12.19 | MECİDİYEKÖY'DEN OKMEYDANI'NA YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA MÜDAHALE

Yasağa rağmen Taksim'e çıkmak için Mecidiyeköy'den Okmeydanı'na yürümek isteyen meslek örgütleri ve sendika üyelerinden oluşan 6 grup ellerindeki bayrak ve flamalarla slogan atarak polisin güvenlik önlemi aldığı noktaya geldi.

Polis ekipleri geçişe izin vermezken, grup üyeleri slogan atmaya devam etti. Polis ekiplerinin geçişine izin vermediği yaklaşık 20 kişi gözaltına aldı.


11.40 | MEMUR-SEN TAKSİM MEYDANI'NA ÇELENK BIRAKTI

Memur-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Cesur Öztürk, "Türkiye'nin ve dünyanın tüm emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma bayramını kutluyoruz. Kapitalizme karşı yaşasın emek mücadelemiz" dedi.


Taksim Meydanı

11.33 | TAKSİM MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınarak demir bariyerlerle kapatılmıştı. Getirilen kısıtlamalardan sonra boş kalan Taksim Meydanı havadan görüntülendi.




09.53 | FİLİSTİN İSTİSMARCILAR 1 MAYIS'TA DA SAHNEDE

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için Taksim'e çıkmaya çalışan yaklaşık 10 kişilik SODAP ve Gençlik Meclisleri üyesi grup Şişli'de polis ekipleri tarafından durduruldu. Sloganlar atan grup üyeleri gözaltına alındı.

Bahse konu grup geride bıraktığımız günlerdeki Filistin istismarcılığına soyunup pkrovokatif eylemlerde başı çekmişti.



09.35 | KAZANCI YOKUŞU'NDA 1 MAYIS ANMA PROGRAMI

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'nda anma programı gerçekleştirdi.

Anıtın bulunduğu alana karanfil bırakan Arslan, "HAK-İŞ olarak her yıl bu meydanda, bu yokuşta, 1 Mayıs'ta kaybettiğimiz kardeşlerimizi anmak, onlara yapılanların hesabının sorulmasını bir kez daha hatırlatmak üzere buraya geliyoruz. Katillerin bulunması, yargı önünde hesap vermesi sağlanana kadar bu ısrarımızı devam ettireceğiz" dedi.



09.02 | TURİSTLER YÜRÜYEREK AYRILDI

İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan önlemler kapsamında; sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, çöp konteynerleri de kaldırıldı. Farklı ülkelerden İstanbul'a gelen ve Taksim çevresinde otellerde kalan turistler de havalimanına gidecek transfer bulamayınca valizleriyle alandan ayrıldı.

ARAÇLAR DA KALDIRILDI

Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı. Tedbir alınan alanlarda belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar araç bulamayınca yürüdü.

08.56 | TAKSİM MEYDANI'NA YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ

İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarından Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Pankart açıp yürüyen yaklaşık 15 kişilik grup gözaltına alındı.

08.15 | BEŞİKTAŞ'TA 1 MAYIS ÖNLEMLERİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Caddenin bir kısmı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polis sürücüleri ve yayaları alternatif yollara yönlendirdi. Ekipler ayrıca şüphelendikleri kişilerin üst aramasını yaptı.



07.48 | SARAÇHANE'DE TOPLANDILAR! TAKSİM'E ÇIKAN YOLLARA BARİYER VE TOMA'LI ÖNLEM
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplandı.

Alana girmek isteyen vatandaşlar, üst aramasından geçirildi. Valiliğin kararıyla yasaklanan Taksim Meydanı'na yürüyüş noktaları ise bariyerler ve TOMA araçlarıyla kapatıldı.

05.51 | TAKSİM'E ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI
İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan önlemler kapsamında; sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Halaskargazi Caddesi'ne bağlanan sokaklar ise metal bariyerlerle yaya trafiğine kapatıldı. Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken trafik polisleri, Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de yol kenarı otoparklarda bulunan park halindeki araçların kaldırılması için sahiplerine ulaşmaya çalıştı.

Kaldırılan araçların yerine araç çekilmemesi için şeritler çekilerek önlem alındı. Tedbir alınan alanlarda çevre temizliği yapıldıktan sonra belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi.

1 Mayıs öncesi Çalışma Meclisi! Başkan Erdoğandan önemli açıklamalar: Taksim miting yeri değildir

1 MAYIS HAKKINDA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğdu. 1 asırdan fazladır dünyanın pek çok noktasında, resmi olarak emek ve işçi bayramı olarak kabul ediliyor.

2009'DA ERDOĞAN ÖNCÜLÜĞÜNDE RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ

Türkiye'de 1 Mayıs AK Parti hükümeti öncülüğünde resmi tatil statüsüne kavuştu. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılında 1 Mayıs'ın resmi tatil ilan etti.

Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs ile ilgili "Türkiye Yüzyılı'nın inşası için ter döken, emek veren her bir kardeşimden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

1 Mayıs tarihinin Türkiye'de yıllarca gerilimin, kavganın, çatışma ve sokak olaylarının sembolü olarak görüldüğünü hatırlatan Erdoğan, 1977'de yaşanan faciadan dolayı her 1 Mayıs'ın uzun süre şiddetin ve kaosun olduğu bir gün olarak algılandığını ifade etti.

Erdoğan, 2008'de 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü, 2009'dan itibaren de resmi tatil ilan ederek buna son verdiklerini anımsattı.

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