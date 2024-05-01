Sendika temsilcileri Taksim’de Gazze’yi unutulmadı! 1 Mayıs provokasyonu: CHP kışkırttı provokatörler kaldırım taşı söküp polise saldırdı

FİLİSTİN VE GAZZE UNUTULMADI
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na Filistin bayraklı çelenk bıraktı.
Gümüşsuyu Caddesi'nde toplanan sendika üyelerinin yer aldığı kortej, çeşitli sloganlar atarak Taksim Meydanı'na geldi. Grup önce 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı, Fatiha okudu.
Açıklamanın ardından HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk tarafından 1 Mayıs bildirisi okundu.
Grup, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na Filistin bayraklı çelenk bıraktı.
İşte İstanbul'daki 1 Mayıs önlemleri ve kutlamaların yapıldığı yerlerdeki son durum...
19.15 | 226 GÖZALTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, i1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yerlikaya şunları söyledi:
"Ülkemiz genelinde siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından 78 ilimizde toplam 210 etkinlik düzenlendi. Miting, yürüyüş, basın açıklaması ve çelenk koyma gibi etkinliklere yaklaşık 241 bin kişi katıldı.
İzin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran İstanbul'da 217, Tunceli'de 4, Kahramanmaraş'ta 3 ve Aydın'da 2 olmak üzere toplam 226 şahıs gözaltına alındı.
28 GÜVENLİK GÖREVLİMİZ YARALANDI
Olaylarda 28 güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven içinde geçmesini sağlayan Bakan Yardımcılarımıza, Jandarma Genel Komutanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, Valilerimize, İl Emniyet Müdürlerimize, il Jandarma Komutanlarımıza, Kaymakamlarımıza, İlçe Emniyet Müdürlerimize, İlçe Jandarma Komutanlarımıza ve kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum "
17.25 | İstanbul Valiliği yaptığı açıklamayla 1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde trafiğe kapatılan yolların açıldığını duyurdu. Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Bozdoğan Kemeri çevresinde polis ekipleri tarafından alınan önlemler ise kaldırılarak araç ve yaya trafiğine açıldı.
16:03 | 210 GÖZALTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır." dedi.
12.30 | BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 1 MAYIS MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti;
Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
12.20 | DİSK ve KESK, Taksim'e çıkma kararından vazgeçtiklerini açıkladı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ise 'yürümek' için geldikleri Saraçhane'yi makam araçlarıyla terk edip alandan ayrıldı.
12.19 | MECİDİYEKÖY'DEN OKMEYDANI'NA YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA MÜDAHALE
Yasağa rağmen Taksim'e çıkmak için Mecidiyeköy'den Okmeydanı'na yürümek isteyen meslek örgütleri ve sendika üyelerinden oluşan 6 grup ellerindeki bayrak ve flamalarla slogan atarak polisin güvenlik önlemi aldığı noktaya geldi.
Polis ekipleri geçişe izin vermezken, grup üyeleri slogan atmaya devam etti. Polis ekiplerinin geçişine izin vermediği yaklaşık 20 kişi gözaltına aldı.
11.40 | MEMUR-SEN TAKSİM MEYDANI'NA ÇELENK BIRAKTI
Memur-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Memur-Sen İstanbul
İl Başkanı Cesur Öztürk, "Türkiye'nin ve dünyanın tüm emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma bayramını kutluyoruz. Kapitalizme karşı yaşasın emek mücadelemiz" dedi.
11.33 | TAKSİM MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınarak demir bariyerlerle kapatılmıştı. Getirilen kısıtlamalardan sonra boş kalan Taksim Meydanı havadan görüntülendi.
09.53 | FİLİSTİN İSTİSMARCILAR 1 MAYIS'TA DA SAHNEDE
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için Taksim'e çıkmaya çalışan yaklaşık 10 kişilik SODAP ve Gençlik Meclisleri üyesi grup Şişli'de polis ekipleri tarafından durduruldu. Sloganlar atan grup üyeleri gözaltına alındı.
Bahse konu grup geride bıraktığımız günlerdeki Filistin istismarcılığına soyunup pkrovokatif eylemlerde başı çekmişti.
09.35 | KAZANCI YOKUŞU'NDA 1 MAYIS ANMA PROGRAMI
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'nda anma programı gerçekleştirdi.
Anıtın bulunduğu alana karanfil bırakan Arslan, "HAK-İŞ olarak her yıl bu meydanda, bu yokuşta, 1 Mayıs'ta kaybettiğimiz kardeşlerimizi anmak, onlara yapılanların hesabının sorulmasını bir kez daha hatırlatmak üzere buraya geliyoruz. Katillerin bulunması, yargı önünde hesap vermesi sağlanana kadar bu ısrarımızı devam ettireceğiz" dedi.
09.02 | TURİSTLER YÜRÜYEREK AYRILDI
İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan önlemler kapsamında; sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, çöp konteynerleri de kaldırıldı. Farklı ülkelerden İstanbul'a gelen ve Taksim çevresinde otellerde kalan turistler de havalimanına gidecek transfer bulamayınca valizleriyle alandan ayrıldı.
ARAÇLAR DA KALDIRILDI
Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı. Tedbir alınan alanlarda belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar araç bulamayınca yürüdü.