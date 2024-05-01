Sendika temsilcileri Taksim’de Gazze’yi unutulmadı! 1 Mayıs provokasyonu: CHP kışkırttı provokatörler kaldırım taşı söküp polise saldırdı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresi ile Saraçhane Meydanı'nda sıkı güvenlik önlemleri uygulandı.



Sendikalar Kazancı Yokuşu, Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk programı ve anma töreni için toplandı.

Marjinal ve art niyetli gruplara ise geçit verilmedi. Beşiktaş, Okmeydanı ve Şişli'den Taksim'e çıkmaya çalışan gruplara polis müdahale etti. Çok sayıda provokatör gözaltına alındı.



İMAMOĞLU VE ÖZEL'DEN 'TAKSİM' PROVOKASYONU

CHP ise yasağa rağmen Saraçhane'den Taksim'e yürümeye kalkıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de polislerin bulunduğu alana yürümek üzere bir araya geldi. Yürüyüşün önündeki engelin kaldırılması için polis amiriyle görüşme yapan Özgür Özel, taleplerinin emniyet tarafından kabul edilmediğini açıkladı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, "Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Birileri Taksim'i kendi egemenliğinde görüyor" dedi.