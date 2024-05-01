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Başkan Erdoğan'dan TRT'ye kutlama mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT’nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında, "Bilgi ve birikimini, sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla 60 yıldır vatandaşlarımıza sunan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 20:27 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 20:27
Başkan Erdoğan’dan TRT’ye kutlama mesajı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bilgi ve birikimini, sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla 60 yıldır vatandaşlarımıza sunan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

Çağdaş sayısal yayıncılığın gerektirdiği tüm yeni olanakları yetkin bir biçimde kullanan güçlü ve etkili bir kurumsal yapıya sahip TRT, yayıncılık alanında ulaştığı seviye ile bizleri gururlandırmaktadır.

Kamu hizmeti yayıncılığının verdiği sorumluluğu da gözeten TRT, dinamik yapısı ve öncü yayıncılık deneyimiyle ülkemizin değerlerini, tarihini, kültürünü, gücünü ve sesini tüm dünyaya yansıtmaya devam etmektedir.

"TRT, ÜLKEMİZDE SEKTÖR İÇİN BİR OKUL NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR"
Haberden spora, müzikten belgesele, çocuktan kültüre kadar bütün kanallarıyla örnek olmayı sürdüren TRT; ülkemizde sektör için bir okul niteliği taşımakta, bu alanda kıymetli televizyon ve radyocuların yetişmesinde önemli rol oynamaktadır.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun tüm bu başarılı çalışmalarını bundan sonra da sürdüreceğine inanıyorum.

Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun tüm çalışanlarını tebrik ediyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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