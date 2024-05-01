Donald Trump eşi Melania’yı aldatıyor mu? Kirli çamaşırlar duruşmada ortaya çıktı: Stormy Daniels’tan Margo Martin’e eski başkanın aşk hayatı…

ABD eski başkanı Donald Trump'ın kirli defterleri duruşmada açıldı. Porno yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı sus payı ödemesi ile yargılanan Donald Trump'ın avukatının gazeteci Dylan Howard'a "Senin için bir Trump bombası hikayem var." dediği ve ikilinin Trump'ın aşk hayatı üzerine pazarlık yaptığı ortaya çıktı. Peki, Donald Trump, eşi Melania'yı aldatıyor mu? İşte, sus payı davasında boy gören Stormy Daniesl'tan Trump'ın sağ kolu Margo Martin'e, Trump'ın aşk hayatı…
ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, karısı Melania'yı aldattığına yönelik iddialarla yeniden gündeme geldi.
KİRLİ ÇAMAŞIRLARI MAHKEMEDE ORTAYA DÖKÜLDÜ
Donald Trump hakkında açılan sus payı davasının üçüncü haftasında tanıkların sorgusu devam ederken eski Başkan'ın geçmişte yaşadığı cinsel ilişkiler adli gerilimin merkezinde yer aldı.
Duruşma devam ederken Trump'ın avukadı Keith Davidson'ın gazeteci Dylan Howard'a "Senin için bir Trump bombası hikayem var" diye mesaj attığı, Howard'ın ise Davidson'a "Melania'yı aldattı mı?" diye sorduğu ortaya çıktı.