Donald Trump eşi Melania’yı aldatıyor mu? Kirli çamaşırlar duruşmada ortaya çıktı: Stormy Daniels’tan Margo Martin’e eski başkanın aşk hayatı…

ABD eski başkanı Donald Trump'ın kirli defterleri duruşmada açıldı. Porno yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı sus payı ödemesi ile yargılanan Donald Trump'ın avukatının gazeteci Dylan Howard'a "Senin için bir Trump bombası hikayem var." dediği ve ikilinin Trump'ın aşk hayatı üzerine pazarlık yaptığı ortaya çıktı. Peki, Donald Trump, eşi Melania'yı aldatıyor mu? İşte, sus payı davasında boy gören Stormy Daniesl'tan Trump'ın sağ kolu Margo Martin'e, Trump'ın aşk hayatı…