Galatasaray’dan ’şampiyon’ transfer! Inter’li yıldıza kanca

Galatasaray, ara transfer döneminde Fulham'dan kiraladığı Carlos Vinicius'tan beklenen katkıyı alamadı.

Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesiyle birlikte Brezilyalı forvetle vedalaşacak.

Cimbom, ara transfer döneminde Atakaş Hatayspor'a kiralanan ve sezon sonunda takıma dönecek olan Halil Dervişoğlu'na da gelecek teklifleri değerlendirecek.

Mauro Icardi'ye alternatif olabilecek bir forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.