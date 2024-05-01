SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan 'şampiyon' transfer! Inter'li yıldıza kanca

Son dakika Galatasaray haberleri | Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yine dünyaca ünlü bir yıldızı gündemine aldı. Sarı kırmızılılar Inter ile şampiyonluk yaşayan o isim için girişimlerine başladı. İşte tamamlanması halinde taraftarları havalara uçuracak transferin detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 12:02 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 12:02
Galatasaray’dan ’şampiyon’ transfer! Inter’li yıldıza kanca

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'de bitime 4 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan ’şampiyon’ transfer! Alexis Sanchez’e kanca

Sarı-kırmızılılar, sezonun bitmesine kısa bir süre kala yaz transfer dönemi için kolları sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan ’şampiyon’ transfer! Alexis Sanchez’e kanca

Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgeler güçlendirmeyi planlayan Aslan'ın önceliklerinden biri de forvet transferi...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan ’şampiyon’ transfer! Alexis Sanchez’e kanca

Galatasaray, ara transfer döneminde Fulham'dan kiraladığı Carlos Vinicius'tan beklenen katkıyı alamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan ’şampiyon’ transfer! Alexis Sanchez’e kanca

Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesiyle birlikte Brezilyalı forvetle vedalaşacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan ’şampiyon’ transfer! Alexis Sanchez’e kanca

Cimbom, ara transfer döneminde Atakaş Hatayspor'a kiralanan ve sezon sonunda takıma dönecek olan Halil Dervişoğlu'na da gelecek teklifleri değerlendirecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan ’şampiyon’ transfer! Alexis Sanchez’e kanca

Mauro Icardi'ye alternatif olabilecek bir forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan ’şampiyon’ transfer! Alexis Sanchez’e kanca

ALEXIS SANCHEZ BOMBASI

Her sezon dünya yıldızlarını kadrosuna katmayı gelenek haline getiren Galatasaray bu sezonki açılışı ise Alexis Sanchez ile yapmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan ’şampiyon’ transfer! Alexis Sanchez’e kanca

Mauro Icardi'yi yedekleyecek çok kaliteli bir golcü arayan sarı-kırmızılı ekip, daha önce de ilgilendiği Şilili yıldızın menajerinden randevu talebinde bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan ’şampiyon’ transfer! Alexis Sanchez’e kanca

Inter'le sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 35 yaşındaki Sanchez'le Flamengo ve River Plate de yakından ilgileniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan ’şampiyon’ transfer! Alexis Sanchez’e kanca

Ancak yıldız futbolcunun Avrupa'da kalmak istediği ve bu nedenle Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan ’şampiyon’ transfer! Alexis Sanchez’e kanca

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Ticaret Bakanlığı duyurdu: İsrail’le ticaret tamamen durdu
Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?
Kilis - İstanbul seferini yapan otobüs Aksaray’da devrildi! Şoför uyudu kaza geldi... 2 kişi can verdi 34 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Alman ve Fransız ekipleri sıraya girdi!
Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?
Başkan Erdoğan’dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor!
Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor
Sadece TAKVİM’de: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun devre arasında yapılan transfer hamlelerine karşı uyardığı ortaya çıktı
Saraçhane’deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’itibar’ operasyonu: Tuzağa düştü, kaybetti
Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi
Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi?
Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin’e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor
SON DAKİKA