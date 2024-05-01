Galatasaray’dan ’şampiyon’ transfer! Inter’li yıldıza kanca

Trendyol Süper Lig'de bitime 4 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'de bitime 4 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, sezonun bitmesine kısa bir süre kala yaz transfer dönemi için kolları sıvadı.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgeler güçlendirmeyi planlayan Aslan'ın önceliklerinden biri de forvet transferi...
Galatasaray, ara transfer döneminde Fulham'dan kiraladığı Carlos Vinicius'tan beklenen katkıyı alamadı.
Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesiyle birlikte Brezilyalı forvetle vedalaşacak.
Cimbom, ara transfer döneminde Atakaş Hatayspor'a kiralanan ve sezon sonunda takıma dönecek olan Halil Dervişoğlu'na da gelecek teklifleri değerlendirecek.
Mauro Icardi'ye alternatif olabilecek bir forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.
ALEXIS SANCHEZ BOMBASI
Her sezon dünya yıldızlarını kadrosuna katmayı gelenek haline getiren Galatasaray bu sezonki açılışı ise Alexis Sanchez ile yapmayı planlıyor.
Mauro Icardi'yi yedekleyecek çok kaliteli bir golcü arayan sarı-kırmızılı ekip, daha önce de ilgilendiği Şilili yıldızın menajerinden randevu talebinde bulundu.
Inter'le sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 35 yaşındaki Sanchez'le Flamengo ve River Plate de yakından ilgileniyor.
Ancak yıldız futbolcunun Avrupa'da kalmak istediği ve bu nedenle Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtildi.