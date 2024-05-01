İşte Ankara'daki kuvvetli yağışın etkisi! Vatandaş isyanda: Ne altyapı var ne mazgal!

Ankara 'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar çöktü, su baskını yaşanan bölgelerde araçlar, ev ve iş yerleri hasar gördü.

Başkentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Yenimahalle, Çankaya, Altındağ ve Sincan ilçelerinde cadde ve sokaklar, alt geçitler suyla kaplandı.

3

Bazı yollarda çökmeler oluştu. Birçok araç alt geçitlerde mahsur kaldı. Sürücüler, araçlarının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini de bu bastı. Sabaha kadar süren çalışmalarla mahsur kalan araçlar kurtarıldı, biriken sular tahliye edildi. Bazı bölgelerde su seviyesi 1 metreyi aştı.