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İşte Ankara'daki kuvvetli yağışın etkisi! Vatandaş isyanda: Ne altyapı var ne mazgal!

Meteoroloji günler öncesinden Ankara'da kuvvetli yağış beklendiği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Beklenen oldu ve başkent göle döndü. Birçok ev ve iş yeri yağmur sularıyla doldu, maddi hasar oluştu. Vatandaş her yağmur aynı manzara ile karşılaştığını söyleyerek altyapı eksikliği eleştirisinde bulundu.

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 15:34 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 15:38
İşte Ankara’daki kuvvetli yağışın etkisi! Vatandaş isyanda: Ne altyapı var ne mazgal! 1

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar çöktü, su baskını yaşanan bölgelerde araçlar, ev ve iş yerleri hasar gördü.

İşte Ankara’daki kuvvetli yağışın etkisi! Vatandaş isyanda: Ne altyapı var ne mazgal! 2

Başkentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Yenimahalle, Çankaya, Altındağ ve Sincan ilçelerinde cadde ve sokaklar, alt geçitler suyla kaplandı.

Ankara'da şiddetli yağış sonrası yollar çöktü!

İşte Ankara’daki kuvvetli yağışın etkisi! Vatandaş isyanda: Ne altyapı var ne mazgal! 3

Bazı yollarda çökmeler oluştu. Birçok araç alt geçitlerde mahsur kaldı. Sürücüler, araçlarının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini de bu bastı. Sabaha kadar süren çalışmalarla mahsur kalan araçlar kurtarıldı, biriken sular tahliye edildi. Bazı bölgelerde su seviyesi 1 metreyi aştı.

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