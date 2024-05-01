Hamas’tan ateşkes açıklaması! Sami Ebu Zuhri’den Antony Blinken’a tepki: ABD’nin değil İsrail’in dışişleri bakanı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın ateşkes anlaşması başarısız olursa Hamas 'ın sorumlu olacağı iddiasını reddeden Sami Ebu Zuhri, bunun Hamas'a baskı yaparken suçu İsrail 'den uzaklaştırma taktiği olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

"ATEŞKESİ ENGELLEYEN NETANYAHU"

Sami Ebu Zuhri, ayrıca "İsrail, müzakere ekibi bile anlaşmaya varılmasını engelleyen kişinin Netanyahu olduğunu kabul etti" ifadelerini kullandı.

Ebu Zuhri, Hamas'ın hâlâ son ateşkes teklifini incelemekte olduğunu söyledi.

Hamas, tutukluların serbest bırakılmasını, kalıcı ateşkes sağlanmasını ve İsrail'in Gazze'den çekilmesini istiyor. Netanyahu, İsrail'in, Hamas'la anlaşma olsun veya olmasın, kendi güvenliği için Gazze'nin güneyindeki Refah'ta kalan Hamas oluşumlarını yok etmesi gerektiğini söyledi.