Hamas’tan ateşkes açıklaması! Sami Ebu Zuhri’den Antony Blinken’a tepki: ABD’nin değil İsrail’in dışişleri bakanı

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Hamas ile terör devleti arasında ateşkes anlaşması yapılıp yapılmayacağına ilişkin konuştu. Hamas'ın ateşkes teklifini hala değerlendirdiğini söyleyen Sami Ebu Zuhri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın baskısına tepki gösterdi.
Hamas üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri
"BLINKEN ABD'NİN DEĞİL İSRAİL'İN BAKANI"
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın ateşkes anlaşması başarısız olursa Hamas'ın sorumlu olacağı iddiasını reddeden Sami Ebu Zuhri, bunun Hamas'a baskı yaparken suçu İsrail'den uzaklaştırma taktiği olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:
Blinken'ın yorumları gerçeklikle çelişiyor. Amerika'nın değil İsrail'in dışişleri bakanı olarak bilinen Blinken'ın böyle bir açıklama yapması garip değil.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
"ATEŞKESİ ENGELLEYEN NETANYAHU"
Sami Ebu Zuhri, ayrıca "İsrail, müzakere ekibi bile anlaşmaya varılmasını engelleyen kişinin Netanyahu olduğunu kabul etti" ifadelerini kullandı.
Ebu Zuhri, Hamas'ın hâlâ son ateşkes teklifini incelemekte olduğunu söyledi.
Hamas, tutukluların serbest bırakılmasını, kalıcı ateşkes sağlanmasını ve İsrail'in Gazze'den çekilmesini istiyor. Netanyahu, İsrail'in, Hamas'la anlaşma olsun veya olmasın, kendi güvenliği için Gazze'nin güneyindeki Refah'ta kalan Hamas oluşumlarını yok etmesi gerektiğini söyledi.