ABD intifadasına pranga! Columbia Üniversitesi’ne baskın: Çevik kuvvet ve kamyonlarla saldırdılar! Kaliforniya'da İsrail yanlıları protestoculara saldırdı

New York polisi, Columbia Üniversitesi'nde Gazze için dayanışma gösterileri düzenleyen öğrencilere saldırdı. Çevik kuvvet, kamyon ve özel rampalarla üniversiteye baskın düzenleyen polis, protestocu öğrencilerin işgal ettiği binaya baskın düzenledi ve çok sayıda öğrenciyi tutukladı. Son baskınla birlikte gözaltına alınan öğrencilerin sayısı bini aşarken polis göstericilere şiddet uyguladı. Öte yandan Kaliforniya Üniversitesi'nde ise İsrail yanlıları ile Gazze protestocuları arasında çatışma çıktı.
Columbia Üniversitesi'nde adeta intifada başlatan ve okul binasını ele geçiren öğrencilere ABD polisinden sert müdahale geldi.
New York polisinin salı gecesi düzenlediği baskın, Batı demokrasisinin yalandan ibaret olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
İSRAİL YANLILARI SALDIRDI
ABD'de çoğunun yüzleri maskeli bir grup İsrail yanlısı, California Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrencilerin kurduğu Gazze Dayanışma Kampı'na saldırırken o anlarda bölgede hiçbir güvenlik görevlisinin bulunmaması dikkati çekti.
Bölgedeki gazetecilerin aktardığına göre, elleri sopalı ve çoğunun yüzü maskeli bir grup İsrail yanlısı, California Üniversitesindeki Gazze Dayanışma Kampı'na saldırdı.
Kampın etrafındaki barikatları yıkmaya çalışan saldırganlar, Filistin destekçisi göstericilere, başta su şişesi olmak üzere ellerindeki cisimleri fırlattı. Bazı öğrencileri darbeden saldırganlar, Filistin destekçisi göstericilere küfürler savurdu.
POLİS MÜDAHALE ETMEDİ
Grubun, Gazze Dayanışma Kampı'na saldırdığı anda bölgede, polis dahil herhangi bir güvenliğin olmaması göze çarptı.
Saldırı anını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Sergio Olmos, "Bir saattir California Üniversitesindeki bu kavgayı izliyorum. Herhangi bir polis tepkisi yok." ifadelerini kullandı.
Barışçıl gösterilerini sürdüren öğrenci ve öğretim görevlilerini gözaltına alan ve darbeden ABD polisinin, İsrail yanlılarının saldırısı anında bölgede olmaması, daha sonraki bir saati aşkın sürede de olaylara müdahale etmemesi dikkati çekti.
Sosyal medyadaki görüntülerde, İsrail yanlılarının Gazze Dayanışma Kampı'na havai fişekler fırlattığı da görüldü.