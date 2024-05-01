İhmaller zinciri minik Edanur’u hayattan koparttı! Ekrem İmamoğlu 5 gün sonra paylaşım yaptı! Görevden alınan hala yok

Minik Edanur için önceki gün Esenyurt Cem Vakfı Kıraç Cem Kültür Evi'nde cenaze töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de törene katılanlar arasındaydı. Ancak İBB'den üst düzey hiçbir yetkilinin törende olmadığı göze çarptı.





UZUN SÜRE SESSİZLİĞİNİ KORUDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 gün boyunca sosyal medya hesabından birçok konuda paylaşımda bulunurken İBB'nin sorumluluk alanında ihmal sonucu ölen Edanur'la ilgili tek bir paylaşım bile yapmadı. İmamoğlu'nun Edanur'un ölümüyle ilgili hiçbir paylaşım yapmamasının yanı sıra evladını kaybeden aileyi aramaması da dikkat çekti.

PAYLAŞIM YAPTI AMA İCRAAT YOK

Çukur faciasından tam 5 gün sonra X hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Küçük Edanur'un, İBB'ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluları cezasız bırakmayacağız. Adli makamların da soruşturması devam ediyor" ifadelerini kullanmakla yetindi.