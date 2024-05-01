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2 çocuk babası Mesut Özil’in kızlarına bakın! 31’inci yaşını kutlayan Amine Gülşe’den çekirdek aile paylaşımı! Özil’ler ortalığı salladı

Mesut Özil, 2019 yılında tescilli güzel Amine Gülşe ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten iki kızı olan Özil, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi. Ünlü isim, şimdi ise eşinin paylaşımıyla gündeme geldi. 31'nci yaşını kutlayan Amine Gülşe, doğum günü pastası önünde ailesiyle verdiği pozları yayınladı. Söz konusu paylaşımda ünlü çiftin minik kızları ilgi odağı oldu. İşte o paylaşımlar...

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 15:02 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 15:17
2 çocuk babası Mesut Özil’in kızlarına bakın! 31’inci yaşını kutlayan Amine Gülşe’den çekirdek aile paylaşımı! Özil’ler ortalığı salladı 1

Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturdu. Çift, 2020 yılında kızları Eda'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

2 çocuk babası Mesut Özil’in kızlarına bakın! 31’inci yaşını kutlayan Amine Gülşe’den çekirdek aile paylaşımı! Özil’ler ortalığı salladı 2

2022'de de ikinci bebekleri Ela'ya kavuşan ünlü çiftten Amine Gülşe, doğum günü pastası önünde ailesiyle verdiği pozları yayınladı.

2 çocuk babası Mesut Özil’in kızlarına bakın! 31’inci yaşını kutlayan Amine Gülşe’den çekirdek aile paylaşımı! Özil’ler ortalığı salladı 3

Gülşe'nin çekirdek aile paylaşımı kısa sürede sosyal medyayı salladı. Söz konusu paylaşımda ünlü çiftin minik kızları ilgi odağı oldu.

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