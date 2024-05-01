2 çocuk babası Mesut Özil’in kızlarına bakın! 31’inci yaşını kutlayan Amine Gülşe’den çekirdek aile paylaşımı! Özil’ler ortalığı salladı

Mesut Özil, 2019 yılında tescilli güzel Amine Gülşe ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten iki kızı olan Özil, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi. Ünlü isim, şimdi ise eşinin paylaşımıyla gündeme geldi. 31'nci yaşını kutlayan Amine Gülşe, doğum günü pastası önünde ailesiyle verdiği pozları yayınladı. Söz konusu paylaşımda ünlü çiftin minik kızları ilgi odağı oldu. İşte o paylaşımlar...