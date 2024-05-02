Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızıyla aylarca evli kalmış... 15 yıl önce Bergüzar Korel’le evlenen Halit Ergenç'in ilk eşi bakın kim çıktı!

'Binbir Gece', 'Vatanım Sensin', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Aliye' gibi dizilerde başrolü üstlenen Halit Ergenç hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. 2009 yılında nikah masasına oturduğu üç çocuğunun annesi Bergüzar Korel ile mutlu bir evlilik sürdüren Ergenç, aile hayatıyla da birçok kez örnek olarak gösterildi. Attığı her adımla dikkat çeken ünlü oyuncu, şimdi ise eski aşklarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun bir dönem Arka Sokaklar ve Seksenler'in yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Halit Ergenç'in ilk eşi hangi oyuncu çıktı.