Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızıyla aylarca evli kalmış... 15 yıl önce Bergüzar Korel’le evlenen Halit Ergenç'in ilk eşi bakın kim çıktı!

'Binbir Gece', 'Vatanım Sensin', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Aliye' gibi dizilerde başrolü üstlenen Halit Ergenç hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. 2009 yılında nikah masasına oturduğu üç çocuğunun annesi Bergüzar Korel ile mutlu bir evlilik sürdüren Ergenç, aile hayatıyla da birçok kez örnek olarak gösterildi. Attığı her adımla dikkat çeken ünlü oyuncu, şimdi ise eski aşklarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun bir dönem Arka Sokaklar ve Seksenler'in yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Halit Ergenç'in ilk eşi hangi oyuncu çıktı.
'Binbir Gece', 'Vatanım Sensin', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Aliye' gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Halit Ergenç, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Halit Ergenç, özellikle 2009 yılında nikah masasına oturduğu eşi Bergüzar Korel ile sürdürdüğü mutlu evlilikle parmak ısırttı.
15 yıl önce nikah masasına oturduğu meslektaşı Bergüzar Korel ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk babası Ergenç'in eski aşkları da merak konusu oldu.