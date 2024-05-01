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İrfan Can Kahveci'den transfer yanıtı! "Hayırlısı olsun"

Fenerbahçe'deki performansıyla pek çok Avrupa kulübünün dikkatini çekene İrfan Can Kahveci için tecrübeli oyuncunun eski teknik direktörü Mustafa Kaplan önemli açıklamalarda bulundu. Kaplan, İrfan Can'a Fenerbahçe'de kalması gerektiğini söylediğini belirtirken milli yıldızın yanıtını da açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 17:59 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 17:59
İrfan Can Kahveci’den transfer yanıtı! Hayırlısı olsun

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Fenerbahçe'deki performansıyla pek çok Avrupa kulübünün dikkatini çekene İrfan Can Kahveci için tecrübeli oyuncunun eski teknik direktörü Mustafa Kaplan önemli açıklamalarda bulundu.


Kaplan, Gençlerbirliği'nden öğrencisi olan İrfan Can'ın sezon sonunda İspanya'ya gitme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.


"GİDECEĞİ YER İSPANYA"

Radyospor'a konuşan Mustafa Kaplan, "Biz Türk futboluna çok önemli oyuncular kazandırdık. Onlardan bir tanesi de İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe'yi bu sezon sırtladı. Büyük bir ihtimalle sezon sonunda kulüpler anlaşırsa yurt dışına gidecek. Gideceği yer de İspanya olur. Sevilla onu istiyor. Ama İtalya'dan da talipleri var." dedi.


"HAYIRLISI OLSUN"

İrfan Can için açıklamalarını sürdüren Kaplan, "Kendisine, 'Türkiye'de Alex'ten sonra en büyük sol ayak sensin' demiştim. Ama ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam, paraya bakmam, İrfan'ı da vermem. İrfan'a 'Ben senin yerinde olsam Fenerbahçe'de efsane olur, Fenerbahçe'de futbolu bırakırım' dedim. İrfan Can da 'hayırlısı olsun hocam' dedi" şeklinde konuştu.


SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.


BU SEZON PERFORMANSI

Milli futbolcu, bu sezon forma giydiği 45 karşılaşmada 18 gol ve 12 asistlik müthiş performans sergiledi.

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