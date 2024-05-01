ABD Dışişleri Bakanı Blinken Gazze sınırında! 7 Ekim’den beri 7. kez: Hamas’a operasyonlar sürmeli!

Gallant, Blinken'la toplantısının ardından yayımladığı video mesajda, "Hamas'ı yok etmeye, rehineleri ailelerine geri getirmeye kararlıyız." dedi. Toplantıda ele aldıkları konuya ilişkin Gallant, Blinken'la Gazze 'ye insani yardım akışını nasıl artırabileceklerini ele aldıklarını ifade etti. Gallant ayrıca insani yardımların Gazze'ye geçişi için bugün Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Usdud (Aşdod) Limanı'nı açmaya karar verdiklerini kaydetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk, 34 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in ordusunun Gazze Şeridi'ndeki eylemleri Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçlamasıyla yargılanmasına yol açtı.

2,3 MİLYON FİLİSTİNLİ FELAKET YAŞIYOR



Kara işgali, abluka ve ağır bombardımanın devam ettiği 360 kilometrekarede sıkışmış 2,3 milyon Filistinli ağır bir insanlık felaketi yaşıyor. Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı bulunduğu, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.