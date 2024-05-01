SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024, 22:46 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024, 01:34

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3'ün ayrılık nedeni ortaya çıktı!

2021 yılında sessiz sedasız evlenip 2023'te boşanan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, "Blok 3" lakaplı Hakan Aydın'a gönlünü kaptırmıştı. Konserlerde dahil aşklarını açık açık yaşayan ikili, sosyal medyada çok fazla yakıştırılmasa da birlikteliklerini doludizgin devam ettirdiler. "Yengeniz" notuyla paylaştığı fotoğrafları aniden silen Blok3'ün ilişkiyi bitirdiği ortaya çıktı. Meğer ikilinin ayrılık nedeni...

2021 yılında sessiz sedasız evlenip 2023'te boşanan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, gönlünü ünlü rapçi Blok3'e kaptırdı. Birlikteliklerini bir anda sosyal medyada paylaşan ikili çok fazla yakıştırılmasa da aşkları tam gaz devam etti. Hatta AVM'de bulunan bir kuyumcuya giderek uzun vakitler geçiren çift, "Düğün hazırlıkları başladı mı?" sorularını da beraberinde getirmişti. Ancak bu söylentiler yarım kaldı çünkü çiftten ayrılık haberi geldi.

"BENİ ALDATTIN" DEYİP BLOCK'LADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu ilişkiyi de sosyal medyadan ilan eden ikiliden Block3, Nilsu Berfin Aktaş'ın senaryo gereği öpüşmesinden rahatsız oldu.

Ancak bununla da kalmadı, Nilsu Berfin Aktaş'ı "Beni aldattın" diyerek lakabının hakkını vererek block'ladı.

Ayrılık nedenleri şoke etti! Rapçi Blok3 ve ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş aşkı sona erdi! O sahne sonrası...
Ayrılık nedenleri şoke etti! Rapçi Blok3 ve ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş aşkı sona erdi! O sahne sonrası...

SIRADAKİ VİDEO
Derya Alabora’nın bomba Uğur Yücel itirafı: Hala evliyiz
01.05.2024Çarşamba
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli 'ikiz' bebeklerini paylaştı!
30.04.2024Salı
Popstar Bayhan'dan Sezen Aksu itirafı! Bayhan Gürhan yıllar sonra açıkladı!
30.04.2024Salı
7 yıl Çağla Şıkel'le evli kalan Emre Altuğ yeniden damat oldu! Belgrad ormanında evlendi!
30.04.2024Salı
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi tanıdık çıktı! Meğer yeni enişte Farah Zeynep Abdullah‘ın ex aşkı DJ Artz'mış! İşte yeni aşıklar...
30.04.2024Salı
Bunlar da Var
İzzet Yıldızhan’ın eşine bakın! Sır gibi saklıyordu! 23 yıllık çift Dubai’de görüntülendi! İşte İzzet Yıldızhan ile eski manken olan eşi Ajda Ballıkaya... 00:12
İzzet Yıldızhan’ın sır gibi sakladığı eşiyle Dubai’de görüntülendi!
02.05.2024Perşembe
Survivor Sercan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer ilk görüşte aşık olmuş... İşte eski futbolcu Sercan Yıldırım ve ayrıldığı eşi Nihan Yönel! 00:23
Survivor Sercan'ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer ilk görüşte aşık olmuş...
02.05.2024Perşembe
14 yıl evli kaldılar! Gökçe Eyüboğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı! Yiğit Özşener’in partneri meğer... 01:07
Gökçe Eyüboğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı!
02.05.2024Perşembe
Survivor All Star 2024 eleme gecesinde olay! Sercan Yıldırım ile Yunus Emre gerilimi kamerada! 04:11
Survivor All Star 2024 eleme gecesi finalinde olay!
02.05.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA