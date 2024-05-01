Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3'ün ayrılık nedeni ortaya çıktı!

2021 yılında sessiz sedasız evlenip 2023'te boşanan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, gönlünü ünlü rapçi Blok3'e kaptırdı. Birlikteliklerini bir anda sosyal medyada paylaşan ikili çok fazla yakıştırılmasa da aşkları tam gaz devam etti. Hatta AVM'de bulunan bir kuyumcuya giderek uzun vakitler geçiren çift, "Düğün hazırlıkları başladı mı?" sorularını da beraberinde getirmişti. Ancak bu söylentiler yarım kaldı çünkü çiftten ayrılık haberi geldi.

"BENİ ALDATTIN" DEYİP BLOCK'LADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu ilişkiyi de sosyal medyadan ilan eden ikiliden Block3, Nilsu Berfin Aktaş'ın senaryo gereği öpüşmesinden rahatsız oldu.

Ancak bununla da kalmadı, Nilsu Berfin Aktaş'ı "Beni aldattın" diyerek lakabının hakkını vererek block'ladı.