Ayrılık nedenleri şoke etti! Rapçi Blok3 ve ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş aşkı sona erdi! O sahne sonrası...

2021 yılında sessiz sedasız evlenip 2023'te boşanan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, "Blok 3" lakaplı Hakan Aydın'a gönlünü kaptırmıştı. Konserlerde dahil aşklarını açık açık yaşayan ikili, sosyal medyada çok fazla yakıştırılmasa da birlikteliklerini doludizgin devam ettirdiler. "Yengeniz" notuyla paylaştığı fotoğrafları aniden silen Blok3'ün ilişkiyi bitirdiği ortaya çıktı. Meğer ikilinin ayrılık nedeni...
2021 yılında sessiz sedasız evlenip 2023'te boşanan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, gönlünü ünlü rapçi Blok3'e kaptırdı.
Birlikteliklerini bir anda sosyal medyada paylaşan ikili çok fazla yakıştırılmasa da aşkları tam gaz devam etti.
Hatta AVM'de bulunan bir kuyumcuya giderek uzun vakitler geçiren çift, "Düğün hazırlıkları başladı mı?" sorularını da beraberinde getirmişti.