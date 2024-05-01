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Ayrılık nedenleri şoke etti! Rapçi Blok3 ve ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş aşkı sona erdi! O sahne sonrası...

2021 yılında sessiz sedasız evlenip 2023'te boşanan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, "Blok 3" lakaplı Hakan Aydın'a gönlünü kaptırmıştı. Konserlerde dahil aşklarını açık açık yaşayan ikili, sosyal medyada çok fazla yakıştırılmasa da birlikteliklerini doludizgin devam ettirdiler. "Yengeniz" notuyla paylaştığı fotoğrafları aniden silen Blok3'ün ilişkiyi bitirdiği ortaya çıktı. Meğer ikilinin ayrılık nedeni...

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 22:23 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 22:46
Ayrılık nedenleri şoke etti! Rapçi Blok3 ve ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş aşkı sona erdi! O sahne sonrası... 1

2021 yılında sessiz sedasız evlenip 2023'te boşanan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, gönlünü ünlü rapçi Blok3'e kaptırdı.

Ayrılık nedenleri şoke etti! Rapçi Blok3 ve ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş aşkı sona erdi! O sahne sonrası... 2

Birlikteliklerini bir anda sosyal medyada paylaşan ikili çok fazla yakıştırılmasa da aşkları tam gaz devam etti.

Nilsu Aktaş ve Ünlü rapçi Blok3'ün ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Ayrılık nedenleri şoke etti! Rapçi Blok3 ve ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş aşkı sona erdi! O sahne sonrası... 3

Hatta AVM'de bulunan bir kuyumcuya giderek uzun vakitler geçiren çift, "Düğün hazırlıkları başladı mı?" sorularını da beraberinde getirmişti.

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