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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Karadeniz gazı hedefini duyurdu: Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 10 milyon metreküp!

Karadeniz gazı hakkında açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Bugün itibarıyla üretimimiz yaklaşık 4,6 milyon metreküp günü buldu. 1,8 milyon hanenin doğal gazını biz kendi gazımızdan karşılar hale geldik. Bunu da artırmayı hedefliyoruz. İlk etapta önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde inşallah 10 milyon metreküpe ulaşmış olacağız” dedi.

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 17:20 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 17:24
Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Karadeniz gazı hedefini duyurdu: Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 10 milyon metreküp!

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle BOTAŞ'a ait Aksaray'daki Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisini ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Tesisi inceleyen ve işçilerle sohbet, edip yemek yiyen Bakan Bayraktar, Türkiye'deki doğal gaz tüketimi ve üretimiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

TÜKETİMDE AVRUPA'NIN 4'ÜNCÜ ÜLKESİYİZ
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yıllık yaklaşık 51 milyar metreküp doğal gaz tükettiğini belirterek, "Türkiye, yaklaşık 51 milyar metreküp yıllık tüketimiyle Avrupa'nın en büyük 4'üncü doğal gazı ülkesidir. Doğal gaz tedariki noktasında da hepinizin malumu Türkiye çok uzun yıllar, neredeyse kullandığı doğal gazın tamamını ithal yoluyla karşılıyordu. Malumunuz doğal gaz boru hatlarıyla işte Rusya'dan, Azerbaycan'dan ve İran'dan uzun yıllar, uzun dönemli kontratlarla biz doğal gaz tedariki yapıyorduk. Bunun yanı sıra özellikle 2016 yılından sonra 'Milli Enerji ve Maden Politikamız' kapsamında doğal gazı sıvılaştırılmış şekilde alabilecek altyapıya da kavuşmak için; çünkü dünyada çok ciddi bir LNG arzı, LNG fazlası oluşmaya başladı. Buna göre altyapımızı şekillendirmeye başladık. Bu hedef doğrultusunda da o gün yaklaşık 30 milyon metreküp günlük sıvılaştırılmış LNG alabilecek Türkiye, bugün itibarıyla yaklaşık 160 milyon metreküp doğal gazı, sıvı halde alabilecek hale geldi. Bu bir anlamda Türkiye'de hane halkının kışın en soğuk zamanda ihtiyacı olan gazı, sıvı olarak gemilerle tedarik edebilecek altyapıya sahip olmamız anlamına geliyor. Dolayısıyla hem boru hatları, hem sıvı LNG'yi alabilecek altyapı yatırımlarımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

KARADENİZ'DEKİ GAZ ÜRETİMİ 4,6 MİLYON METREKÜPÜ BULDU
Bakan Bayraktar, doğal gaz depolama yatırımlarının önemli olduğunu söyleyerek, Karadeniz'de üretilen doğal gazın da 4,6 milyon metreküpe ulaştığını belirtti.

Bayraktar şunları söyledi:

''Başta Silivri, yılbaşında oradaydık hatırlarsanız. Ama önemli projelerimizden bir tanesi şu anda içinde olduğumuz, Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama projesi. Burada da hem kapasite artışı, ikinci faz, üçüncü fazda da Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesini artırmayı ve doğal gazdaki arz güvenliğimizi daha güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz. Ama doğal gazda bir başka önemli hamlemiz, boru hatları, depolama tesislerimiz sıvı olarak doğal gazı almanın ötesinde. Bir de şimdi kendi doğal gazımızı üretir hale geldik. Bugün itibarıyla üretimimiz yaklaşık 4,6 milyon metreküp günü buldu. 1,8 milyon hanenin doğal gazını biz kendi doğal gazımızdan karşılar hale geldik. Bunu da artırmayı hedefliyoruz."

"İlk etapta önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe ulaşmış olacağız. Dolayısıyla son 8 yılda yaklaşık 4,3 milyar doları, bu altyapı yatırımlarına biz kaynak ayırdık ve yatırım yaptık. Bugün gelinen noktada Türkiye yaklaşık 5,8 milyar metreküp gazını depoluyor. Ama önümüzdeki 3,5-4 yıl içerisinde 2028 yılına geldiğimizde Türkiye kullandığı doğal gazın yıllık yüzde 20'sini depolar hale gelecek. Özellikle Tuz Gölü'nde bu içinde bulunduğumuz Aksaray'da çok büyük bir depolama potansiyeli daha var. Türkiye'nin önünde tüm ihtiyacının yüzde 50'sini depolayabilecek altyapıya sahip olabiliriz. Bu yatırımları yapmayı da hedefliyoruz. Yerli yatırımcılarımızla, belki yabancı yatırımcılarla, özel sektör ve BOTAŞ olarak. Dolayısıyla hem bu bölgede, hem de diğer bölgelerde hızlı bir şekilde yatırımlarla Türkiye'nin arz güvenliğini tamamen artık sağlamış olacağız. Ama onun ötesinde bütün bunlar kendi üretimimiz, farklı kaynaklardan doğal gazı almamızla beraber, Türkiye'yi gerçekten bir doğal gaz merkezi haline bütün bu yatırımlarla, bu altyapılarla da inşallah getirmiş olacağız. Bu anlamda bu proje bizim için çok çok önem arz ediyor"

TUZ GÖLÜ DEPOLAMA TESİSİN ŞU ANKİ KAPASİTESİ 1,2 MİLYAR METREKÜP
Bakan Bayraktar, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisinin kapasitesinin şu an 1,2 milyar metreküp olduğunu ifade ederek, "Şimdi 1,2 milyar metreküplük şu anda burada mevcut bir kapasite var. Bu kapasiteyi biz ilk etapta 3,5 milyar metreküpe ama hemen akabinde de 1,9 milyarlık bir ilaveyle 5,4 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki 3,5-4 yıl içerisinde 2028 kadar. Silivri'yi de, 6 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla onu da ilave ettiğinizde Türkiye'nin yaklaşık 12 milyar metreküplük 2028'de bir depolama kapasitesi olacak. Bu da tüketimimizin yüzde 20'sini açıkçası depolayabileceğimiz ama daha çarpıcı bir rakam sizinle paylaşayım. Buradaki deponun sadece mevcut kapasitesi değil, günlük gaz besleme kapasitesi önemli. O da 80 milyon metreküp. Silivri'de de 80 milyon metreküpü bulacağız. Yani 160 milyon metreküp günlük kapasiteden bahsediyorum. Buna Karadeniz gazının ilk etapta 10 milyon metreküpünü ilave ettiğinizde, 170 milyon metreküpü bulursunuz. Asla böyle bir şey olmasını beklemiyoruz ve ümit etmiyoruz ama Türkiye'ye hem gemiyle, hem de boru hatlarından gelebilecek gazların bir gün için hiç olmadığını varsaysanız bile, Türkiye'nin en soğuk kış gününde, bizim evlerde kullandığımız gazı sadece depolarımızdan ve kendi ürettiğimiz Karadeniz'deki gazdan sağlayabilecek bir altyapıya Türkiye sahip olacak" dedi.

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