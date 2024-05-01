Emekliye Mayıs paketi: Hangi destekler gelecek? Kimler yararlanacak? Ne zaman açıklanacak?

1 'Emekliler Yılı' olarak ilan edilen 2024'te 16 milyonluk bu kesim için birbiri ardına önemli adımlar atılıyor. Bu yıla yüzde 49.25 zam ve 10 bin lira taban aylık düzenlemesiyle başlayan, ardından bayram ikramiyeleri ve promosyonları artırılan emekliler için bu ay da önemli destekler hayata geçirilecek.

2 Emekliler için hazırlanan Mayıs paketinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili bakanlıklar, özel ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği içinde uygulamaya alacağı pek çok destek yer alacak.