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Emekliye Mayıs paketi: Hangi destekler gelecek? Kimler yararlanacak? Ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli destekler içeren paket bu ay açılıyor. Bu kapsamda emeklinin cebini rahatlatacak, hayatına dokunacak destekler hayata geçirilecek. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 07:06 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 13:20
Emekliye Mayıs paketi: Hangi destekler gelecek? Kimler yararlanacak? Ne zaman açıklanacak? 1

'Emekliler Yılı' olarak ilan edilen 2024'te 16 milyonluk bu kesim için birbiri ardına önemli adımlar atılıyor. Bu yıla yüzde 49.25 zam ve 10 bin lira taban aylık düzenlemesiyle başlayan, ardından bayram ikramiyeleri ve promosyonları artırılan emekliler için bu ay da önemli destekler hayata geçirilecek.

Emekliye Mayıs paketi: Hangi destekler gelecek? Kimler yararlanacak? Ne zaman açıklanacak? 2

Emekliler için hazırlanan Mayıs paketinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili bakanlıklar, özel ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği içinde uygulamaya alacağı pek çok destek yer alacak.

Emekliye Mayıs paketi: Hangi destekler gelecek? Kimler yararlanacak? Ne zaman açıklanacak? 3

EMEKLİ KART GELİYOR
Paket ile özellikle gelir düzeyi düşük emeklilerin desteklenmesi hedeflenirken, tüm emeklileri kapsayıcı adımlar da atılacak. En düşük aylığı alan ve bundan başka geliri olmayan emeklilerin 'Emekli Kart' ile desteklenmesi bekleniyor.

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