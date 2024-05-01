Cezaevinden tahliye olan Nihal Candan'dan çarpıcı itiraflar: Sevilen bir gelin değildim tüm bu yaşananlar tuzu biberi oldu! Seçil Erzan elimi yaktı

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan'ın cezaevinde başladığı yemek yememe eylemi hastalığa dönüştü. 'Anoreksiya' olan Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü öğrenilirken, Candan hakkında tahliye kararı verildi. Candan'ın tahliye kararı tepkileri de beraberinde getirdi. Evinde tedavisi devam eden Nihal Candan, eşinin ailesi tarafından sevilmediğini ve bu durumun da tuzu biberi olduğunu söylerken, eşinin kendisin terk ettiğini de itiraf etti. İşte detaylar...