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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024, 22:26 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024, 22:26

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Son dakika haberleri... Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde görev sırasında yıldırım isabet eden Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş’ın (27) memleketi Nevşehir’e şehit ateşi düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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