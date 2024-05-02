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Sandık Kokusu'nun Hasan'ı Uğur Yücel’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! 41 yıl önce evlenmişti! “Hala evliyiz ama birlikte değiliz”

Demet Akbağ, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Necip Memili ile birlikte Sandık Kokusu dizisinde kamera karşısına geçen Uğur Yücel, 41 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin açıklamalarıyla gündeme geldi. Yücel'in kendisi gibi oyuncu olan eşi "Kaç yıl evli kaldınız?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Yücel'in ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Uğur Yücel'in kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eşi ve açıklamaları...

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 09:33 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 09:32
Sandık Kokusu’nun Hasan’ı Uğur Yücel’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! 41 yıl önce evlenmişti! “Hala evliyiz ama birlikte değiliz” 1

Hakim, İçerde, Canım Ailem, Aramızda Kasın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Sandık Kokusu gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Uğur Yücel, 41 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin açıklamalarıyla gündeme geldi.

Sandık Kokusu’nun Hasan’ı Uğur Yücel’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! 41 yıl önce evlenmişti! “Hala evliyiz ama birlikte değiliz” 2

Yücel'in kendisi gibi oyuncu olan eşi, Sibel Arna'nın "Kaç yıl evli kaldınız?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

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Sandık Kokusu’nun Hasan’ı Uğur Yücel’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! 41 yıl önce evlenmişti! “Hala evliyiz ama birlikte değiliz” 3

Ünlü oyuncu, "30 yıl evli kaldık. Biz aslında hala evliyiz, birlikte değiliz. Boşanamadık bir türlü" ifadelerini kullandı.

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