Sandık Kokusu'nun Hasan'ı Uğur Yücel’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! 41 yıl önce evlenmişti! “Hala evliyiz ama birlikte değiliz”

Demet Akbağ, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Necip Memili ile birlikte Sandık Kokusu dizisinde kamera karşısına geçen Uğur Yücel, 41 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin açıklamalarıyla gündeme geldi. Yücel'in kendisi gibi oyuncu olan eşi "Kaç yıl evli kaldınız?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Yücel'in ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Uğur Yücel'in kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eşi ve açıklamaları...