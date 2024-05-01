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Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Liverpool ile görüşmeler başladı

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray gözünü transfer dönemine çevirdi. Yine kadrosunu yıldızlarla güçlendirmek isteyen Aslan, Ada seferine çıkmak üzere. Sarı kırmızılılar Liverpool'un yıldız ismi için görüşmelere başlıyor. İşte A Spor'un duyurduğu transferin detayları...

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 13:06 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 13:06
Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Liverpool ile görüşmeler başladı

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Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'un konuğu oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Liverpool ile Ryan Gravenberch için görüşmeler başladı

Karşılaşma sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Liverpool ile Ryan Gravenberch için görüşmeler başladı

Galatasaray'a galibiyeti golleri Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Liverpool ile Ryan Gravenberch için görüşmeler başladı

Bu galibiyetle puanını 93 yapan Okan Buruk'un öğrencileri şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Liverpool ile Ryan Gravenberch için görüşmeler başladı

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılar, rakipleriyle 2 kez de berabere kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Liverpool ile Ryan Gravenberch için görüşmeler başladı

Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde liderliğini sürdüren Galatasaray, şampiyonluğa odaklanmış durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Liverpool ile Ryan Gravenberch için görüşmeler başladı

Sarı-kırmızılılar, ligde kalan maçlarınıda kazanıp 24. şampiyonluğunu elde etmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Liverpool ile Ryan Gravenberch için görüşmeler başladı

Cimbom, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Liverpool ile Ryan Gravenberch için görüşmeler başladı

Galatasaray'da bütün gözler şampiyonluğa çevrilmişken, diğer yandan da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Liverpool ile Ryan Gravenberch için görüşmeler başladı

24. şampiyonluğa ulaşılması halinde kadroya daha rahat takviyeler yapabilecek olan Galatasaray, transfer listesini de buna göre şekillendiriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Liverpool ile Ryan Gravenberch için görüşmeler başladı

Sarı-kırmızılılar, transfer listesini de belirlemiş durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Liverpool ile Ryan Gravenberch için görüşmeler başladı

Şampiyon olması halinde önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek sarı-kırmızılar, transfer listesine İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Ryan Gravenberch'i aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Liverpool ile Ryan Gravenberch için görüşmeler başladı

Sarı-kırmızılı yöneticilerin sezon sonunda Gravenberch için Liverpool'lu yetkilerle masaya oturması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Liverpool ile Ryan Gravenberch için görüşmeler başladı

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