Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Liverpool ile görüşmeler başladı

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'un konuğu oldu.
Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'un konuğu oldu.
Karşılaşma sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Galatasaray'a galibiyeti golleri Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 93 yapan Okan Buruk'un öğrencileri şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılar, rakipleriyle 2 kez de berabere kaldı.
Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde liderliğini sürdüren Galatasaray, şampiyonluğa odaklanmış durumda.
Sarı-kırmızılılar, ligde kalan maçlarınıda kazanıp 24. şampiyonluğunu elde etmek istiyor.
Cimbom, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak.
Galatasaray'da bütün gözler şampiyonluğa çevrilmişken, diğer yandan da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor.
24. şampiyonluğa ulaşılması halinde kadroya daha rahat takviyeler yapabilecek olan Galatasaray, transfer listesini de buna göre şekillendiriyor.
Sarı-kırmızılılar, transfer listesini de belirlemiş durumda.
Şampiyon olması halinde önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek sarı-kırmızılar, transfer listesine İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Ryan Gravenberch'i aldı.
Sarı-kırmızılı yöneticilerin sezon sonunda Gravenberch için Liverpool'lu yetkilerle masaya oturması bekleniyor.