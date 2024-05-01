Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Liverpool ile görüşmeler başladı

Galatasaray'da bütün gözler şampiyonluğa çevrilmişken, diğer yandan da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

24. şampiyonluğa ulaşılması halinde kadroya daha rahat takviyeler yapabilecek olan Galatasaray, transfer listesini de buna göre şekillendiriyor.