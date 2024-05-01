Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye genelinde kutlandı. İstanbul'da yaşanan "Taksim" dayatması ise olayları körükledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Saraçhane'yi karıştırıp makam araçlarıyla alandan ayrılırken CHP'den yüz bulan DEM, marjinal gruplar ve sol örgütler polise saldırdı.

Kaldırım taşlarını söken provokatörler polise tekme, taş ve sopalarla saldırdı. Bakan Yerikaya açıkladı! İşte 1 Mayıs'ın bilançosu 28 POLİSİMİZ YARALANDI: 226 GÖZALTI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izin verilmeyen alanlarda gösteri yapan ve polise karşı direnen İstanbul'da 217, Tunceli'de 4, Kahramanmaraş'ta 3 ve Aydın'da 2 olmak üzere toplam 226 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya olaylarda 28 güvenlik görevlimizin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.