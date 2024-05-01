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Basel isimli CHP'li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane'deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182'si serbest

İstanbul Saraçhane'deki 1 Mayıs gösterilerinde bir grup provokatör polise saldırdı. Polise tekme atanların arasında 'Basel' isimli CHP'li sosyal medya trolü Bekir Aslan olduğu ortaya çıktı. Basel'in (Bekir Aslan) polise saldırmaya CHP otobüsü ile gitmiş olabileceği de yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. Öte yandan Saraçhane'deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izine rastlandı. Tespit edilen provokatörlerin DHKP-C soruşturmalarında adı geçtiği öğrenildi. Öte yandan İstanbul'da 1 Mayıs’ta gözaltına alınan 217 kişiden 182'si serbest bırakıldı, 35 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 23:21 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 11:40
Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye genelinde kutlandı.

İstanbul'da yaşanan "Taksim" dayatması ise olayları körükledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Saraçhane'yi karıştırıp makam araçlarıyla alandan ayrılırken CHP'den yüz bulan DEM, marjinal gruplar ve sol örgütler polise saldırdı.

Kaldırım taşlarını söken provokatörler polise tekme, taş ve sopalarla saldırdı.

Bakan Yerikaya açıkladı! İşte 1 Mayıs'ın bilançosu

28 POLİSİMİZ YARALANDI: 226 GÖZALTI!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izin verilmeyen alanlarda gösteri yapan ve polise karşı direnen İstanbul'da 217, Tunceli'de 4, Kahramanmaraş'ta 3 ve Aydın'da 2 olmak üzere toplam 226 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya olaylarda 28 güvenlik görevlimizin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.



DHKP/C SORUŞTURMALARINDA İSİMLERİ ÇIKTI

İstanbul'da yasaklanan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine çıkmak isteyen, aralarında geçmiş dönemlerde terör örgütü DHKP/C soruşturmalarında adı karışan F.O., F.S., A.L.C., E.K., H.B.Y. ve M.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 217 kişinin ifade işlemleri tamamlandı.



182 KİŞİ SERBEST KALDI! 35 KİŞİ SAVCILIĞA ÇIKARILACAK

Marjinal grupların gerçekleştirdiği yasadışı eylemde 28 polis yaralanırken, polise taş, sopa ve demir çubuklarla saldıran şüphelilerin 182'si emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Geri kalan 35 kişinin ise 'mevcutlu' olarak savcılığa çıkarılması bekleniyor.

POLİSE TEKME ATANLARDAN BİRİ CHP'Lİ TROL BASEL ÇIKTI
Saraçhane'de polise tekme atanlardan birinin sosyal medyada "Basel" kullanıcı adıyla tanınan CHP yandaşı Bekir Aslan olduğu ortaya çıktı.

CHP trolü 'Basel' 1 Mayıs gösterilerinde polise tekme attı!

Sosyal medyaya düşen görüntülerde Basel'in (Bekir Aslan) yanındaki provokatörlerle beraber polis barikatına yüklendiği ve tekme attığı görüldü.

CHP'li Basel polise saldırıyor

POLİSE SALDIRMAYA CHP OTOBÜSÜYLE Mİ GİTTİ?
Bekir Aslan'ın polise saldırmaya CHP otobüsüyle gittiği tahmin ediliyor.

Öyle ki 30 Nisan gecesi, "Sabah Kadıköy'den Saraçhane'ye nasıl gidebiliriz?" sorusunu soran Basel'e CHP ilçelerinden otobüs kaldırılıyor yanıtı verildiği ve Basel'İn de karşılık olarak bilgi linki istediği görüldü.

AYAĞINDA EMPERYALİZMİN SEMBOLÜ
Öte yandan polise saldıran ve komünist pozlar kesen CHP'li Basel'in (Bekir Aslan) ayağında emperyalizmin sembolü ABD markası Nike air olması dikkatlerden kaçmadı.

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