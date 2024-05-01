FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Atletico Madrid’den! Savic hamlesi

Fenerbahçe sezon sonunda hem Çağlar Söyüncü hem Bonucci ile yolları ayıracak.
Fenerbahçe sezon sonunda hem Çağlar Söyüncü hem Bonucci ile yolları ayıracak.
Sarı-lacivertliler, stoper mevkine ilk takviyeyi belirledi.
Yönetim, Atletico Madrid'li Stefan Savic'le yapmak istiyor.
33 yaşındaki Karadağlı futbolcu için İspanyol kulübüyle temas kuruldu.
İlk görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.
1.87 metre boyundaki Savic, Karadağ Milli Takımı'nın da değişmez isimlerinden.
Deneyimli stoper bu sezon İspanyol ekibiyle 30 maça çıktı.
Bu süre zarfında 6 sarı kart ve bir kez 2. sarıdan kırmızı kart gördü.