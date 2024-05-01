SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Atletico Madrid'den!

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı lacivertliler bu kez nokta atışı transferlerle az sayıda hamle yapmayı planlarken, listenin ilk sırasına Atletico Madrid'den o isim alındı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 16:32 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 16:32
Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Atletico Madrid’den!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe sezon sonunda hem Çağlar Söyüncü hem Bonucci ile yolları ayıracak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Atletico Madrid’den! Savic hamlesi

Sarı-lacivertliler, stoper mevkine ilk takviyeyi belirledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Atletico Madrid’den! Savic hamlesi

Yönetim, Atletico Madrid'li Stefan Savic'le yapmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Atletico Madrid’den! Savic hamlesi

33 yaşındaki Karadağlı futbolcu için İspanyol kulübüyle temas kuruldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Atletico Madrid’den! Savic hamlesi

İlk görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Atletico Madrid’den! Savic hamlesi

1.87 metre boyundaki Savic, Karadağ Milli Takımı'nın da değişmez isimlerinden.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Atletico Madrid’den! Savic hamlesi

Deneyimli stoper bu sezon İspanyol ekibiyle 30 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Atletico Madrid’den! Savic hamlesi

Bu süre zarfında 6 sarı kart ve bir kez 2. sarıdan kırmızı kart gördü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Atletico Madrid’den! Savic hamlesi

Savic'in bonservis değeri 3 milyon Euro olarak biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Atletico Madrid’den! Savic hamlesi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Ticaret Bakanlığı duyurdu: İsrail’le ticaret tamamen durdu
Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?
Kilis - İstanbul seferini yapan otobüs Aksaray’da devrildi! Şoför uyudu kaza geldi... 2 kişi can verdi 34 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Alman ve Fransız ekipleri sıraya girdi!
Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?
Başkan Erdoğan’dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor!
Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor
Sadece TAKVİM’de: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun devre arasında yapılan transfer hamlelerine karşı uyardığı ortaya çıktı
Saraçhane’deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’itibar’ operasyonu: Tuzağa düştü, kaybetti
Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi
Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi?
Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin’e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor
SON DAKİKA