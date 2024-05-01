Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı

Türkiye ve tüm dünyada yarın coşkuyla kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eden Erdoğan, helal rızık peşinde koşan tüm işçilere selam ve sevgilerini iletti.

Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASI İÇİN TER DÖKEN İŞÇİLERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın inşası için ter döken, emek veren her bir kardeşimden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

1 Mayıs tarihinin Türkiye'de yıllarca gerilimin, kavganın, çatışma ve sokak olaylarının sembolü olarak görüldüğünü hatırlatan Erdoğan, 1977'de yaşanan faciadan dolayı her 1 Mayıs'ın uzun süre şiddetin ve kaosun olduğu bir gün olarak algılandığını ifade etti.

Erdoğan, 2008'de 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü, 2009'dan itibaren de resmi tatil ilan ederek buna son verdiklerini anımsattı.

TAKSİM MEYDANI'NDAKİ KUTLAMALAR

Taksim Meydanı'nı kutlamalara kendilerinin açtığını hatırlatan Erdoğan, "Taksim Meydanı'nın mitinge uygun olmadığı herkesin malumu iken bu türdeki dayatmaları doğru bulmuyorum." dedi.

Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, sendikaları ve siyasi partileri 1 Mayıs atmosferine zarar verecek adımlardan uzak durmaya davet etmişti.