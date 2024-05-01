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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs İşçi Bayramı için sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında "Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum." dedi.

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 12:32 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 13:10
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı

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Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs paylaşımı!

İŞÇİLERLE YEMEKTE BULUŞMUŞTU

Başkan Erdoğan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda '13. Çalışma Meclisi Yemeği'nde, işçilerle bir araya gelmişti.

Burada konuşan Erdoğan, Çalışma Meclisi'nin üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ve tüm dünyada yarın coşkuyla kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eden Erdoğan, helal rızık peşinde koşan tüm işçilere selam ve sevgilerini iletti.

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"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASI İÇİN TER DÖKEN İŞÇİLERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"
Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın inşası için ter döken, emek veren her bir kardeşimden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

1 Mayıs tarihinin Türkiye'de yıllarca gerilimin, kavganın, çatışma ve sokak olaylarının sembolü olarak görüldüğünü hatırlatan Erdoğan, 1977'de yaşanan faciadan dolayı her 1 Mayıs'ın uzun süre şiddetin ve kaosun olduğu bir gün olarak algılandığını ifade etti.

Erdoğan, 2008'de 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü, 2009'dan itibaren de resmi tatil ilan ederek buna son verdiklerini anımsattı.

TAKSİM MEYDANI'NDAKİ KUTLAMALAR

Taksim Meydanı'nı kutlamalara kendilerinin açtığını hatırlatan Erdoğan, "Taksim Meydanı'nın mitinge uygun olmadığı herkesin malumu iken bu türdeki dayatmaları doğru bulmuyorum." dedi.

Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, sendikaları ve siyasi partileri 1 Mayıs atmosferine zarar verecek adımlardan uzak durmaya davet etmişti.

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