İhsan Ne Demek? İhsan Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

İhsan kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

İHSAN NE DEMEK?

İhsan, Arapça kökenli bir kelime olup "iyilik, lütuf, bağışlama" gibi anlamlara gelir. Haber dilinde kullanıldığında, bir kişinin veya kurumun başka bir kişiye veya kuruma yaptığı yardım veya bağış anlamında kullanılabilir.

İHSAN KELİMESİ TDK SÖZLÜK ANLAMI

1. isim İyilik etme, iyi davranma.

2. isim Bağışlama, bağışta bulunma.

3. isim ► lütuf:

"Bu paşanın parmaklarını yakan ilk ihsan kesesi oldu." - Halide Edip Adıvar

4. isim ► iyilik.