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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.05
Artvin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GENÇ 43 %0.44 Detay
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HOPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı