|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %19.34
|HAMDİN ÖZDEMİR
|128
|%0.50
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %14.33
|ŞÜKRÜ MERDANOĞLU
|258
|%6.41
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %17.27
|0
|%0
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %13.97
|MEHMET MUSTAFA DOĞAN
|10
|%0.32
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %22.92
|0
|%0
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %9.18
|HÜSEYİN LEVENT
|14
|%1.01
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %13.56
|ZEYNEL BEKİL
|7
|%0.52
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %12.42
|SÜLEYMAN EFE
|75
|%1.25
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %15.49
|0
|%0
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %65.22
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %5.70
|HEBUN AYTEKİN
|84
|%1.06
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %7.32
|0
|%0
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KULP
Açılan Sandık Oranı %7.77
|0
|%0
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %12.77
|KADRİ GÜNEŞ
|4
|%0.43
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %6.73
|CEMİL BİLMEZ
|5
|%0.25
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SUR
Açılan Sandık Oranı %17.32
|MUSTAFA OKAL
|26
|%0.49
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %9.31
|MELİS KANDEMİR
|62
|%0.89
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