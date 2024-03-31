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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:40
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%15.93
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.83 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.29
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %19.34
HAMDİN ÖZDEMİR 128 %0.50 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %14.33
ŞÜKRÜ MERDANOĞLU 258 %6.41 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %17.27
0 %0 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %13.97
MEHMET MUSTAFA DOĞAN 10 %0.32 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %22.92
0 %0 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %9.18
HÜSEYİN LEVENT 14 %1.01 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %13.56
ZEYNEL BEKİL 7 %0.52 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %12.42
SÜLEYMAN EFE 75 %1.25 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %15.49
0 %0 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %65.22
0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %5.70
HEBUN AYTEKİN 84 %1.06 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %7.32
0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %7.77
0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %12.77
KADRİ GÜNEŞ 4 %0.43 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %6.73
CEMİL BİLMEZ 5 %0.25 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %17.32
MUSTAFA OKAL 26 %0.49 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %9.31
MELİS KANDEMİR 62 %0.89 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı